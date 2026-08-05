Un rayo cayó en un campo de Tailandia: murió un futbolista de 24 años

Un torneo de fútbol amateur en Tailandia terminó en tragedia. Safwan Avae, un futbolista de 24 años, murió después de que un rayo alcanzara un estadio de la provincia de Narathiwat. Otras 12 personas resultaron heridas de distinta gravedad.

El incidente ocurrió durante una fuerte lluvia y una tormenta eléctrica. Mientras los jugadores aún estaban en el campo, un rayo cayó al suelo y alcanzó a varias personas al mismo tiempo.

La tragedia ocurrió después de la semifinal

El suceso tuvo lugar el 4 de agosto, alrededor de las 17:30, en el estadio Santifap de Sungai Kolok, en el sur de Tailandia. Allí se disputó la semifinal de la Golok FA Cup 2026, un torneo amateur, entre los equipos SAMCOLTS y Abu x Nong Sirin.

Según la policía, después de terminar el partido comenzó una fuerte lluvia y un rayo impactó en la zona central del campo. Algunos medios extranjeros informan de que el incidente ocurrió durante el encuentro. En ambos casos, los futbolistas y los participantes del torneo aún se encontraban dentro del recinto deportivo.

Tras el impacto, Safwan Avae cayó al terreno de juego. Las personas presentes intentaron prestarle primeros auxilios y después el futbolista, en estado grave, fue trasladado al hospital.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarle la vida. Tun Sirixunt, jefe de la policía de Sungai Kolok, confirmó que el futbolista murió a consecuencia de las graves heridas sufridas.

El número de heridos asciende a 12

Después del incidente, las primeras informaciones difundidas por distintas fuentes hablaban de ocho o diez víctimas. Los datos actualizados proporcionados por la policía señalan que, además de Safwan Avae, otras 12 personas resultaron heridas.

Entre ellas se encuentra un futbolista malasio de 22 años que jugaba en las filas del SAMCOLTS Muhammad AliEzzaxan Zulkifli. Los heridos fueron ingresados en el hospital de Sungai Kolok y algunos presentaban quemaduras causadas por la descarga eléctrica.

La policía tailandesa inspeccionó el lugar de los hechos y abrió una investigación sobre las circunstancias del incidente. Los organizadores del torneo aún no han explicado en detalle cómo respondieron al riesgo meteorológico ni qué medidas tomaron para detener el partido a tiempo.

No pudo comenzar la temporada con su nuevo club

Safwan Avae era un futbolista capaz de jugar en la banda y en ataque. Anteriormente había defendido los colores del Pattani y, antes de la tragedia, había firmado con el Yala, equipo que compite en la región sur de la tercera división tailandesa.

El nuevo club del futbolista expresó sus condolencias a su familia y allegados en las redes sociales y rindió homenaje a la memoria de Safwan. No llegó a comenzar la temporada oficial con su nuevo equipo.

Representantes de las comunidades futbolísticas de Tailandia y Malasia también expresaron sus condolencias tras la tragedia y destacaron la necesidad de reforzar las normas de seguridad en las competiciones al aire libre.

¿Cuándo debe detenerse un partido durante una tormenta eléctrica?

Un campo de fútbol al aire libre es uno de los lugares más peligrosos durante una tormenta eléctrica. Un rayo no tiene que alcanzar directamente a una persona: la corriente eléctrica puede propagarse por el suelo húmedo y herir a varias personas cercanas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos recomiendan detener cualquier entrenamiento o competición al aire libre en cuanto se escuche el trueno. La actividad solo puede reanudarse al menos 30 minutos después del último trueno. Las instalaciones deportivas también deben contar con un plan de evacuación preparado y un lugar cubierto y seguro.

La tragedia de Sungai Kolok vuelve a recordar una verdad: independientemente del nivel o del resultado del partido, ningún trofeo merece quedarse en un campo de fútbol cuando comienza una tormenta eléctrica. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!