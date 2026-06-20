Abbosbek: «Durante el entrenamiento sentí que estaba en una película»

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Abbosbek: «Durante el entrenamiento sentí que estaba en una película»

El servicio de prensa de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA) organizó una entrevista exclusiva con el miembro de la selección nacional y autor de un gol histórico, Abbosbek Fayzullayev . Durante la entrevista, el talentoso centrocampista explicó cómo superó los nervios de su primer partido en la Copa del Mundo (CM-2026) y qué lo motivó en el campo.

«Una vez que comienza el partido, todos los nervios desaparecen»

Abbosbek describió los primeros minutos antes de entrar al campo y sus sentimientos internos de la siguiente manera:

«Para ser sincero, durante los primeros 10-15 minutos del entrenamiento en el césped, no estaba yo mismo. Porque... no puedo describir estas emociones, pero sentí que estaba en una película. Después de esos 10-15 minutos, eso pasó».

Una vez que comienza el partido, todos los nervios se borran. Por eso, ya en el campo no hubo nervios. Estaba preparado para el juego, ya que era un partido que yo también esperaba con ansias. Me dije que debía concentrarme, porque millones de personas nos estaban mirando, mi padre también estaba en el estadio; no podía permitirme no jugar bien, estaba listo para ello. Como dije, después de los primeros minutos en el entrenamiento, todo pasó».

Los 3 factores principales para que Fayzullayev superara los nervios

A pesar de su juventud, Abbosbek pudo controlar la inmensa presión de un torneo importante a nivel profesional. Los siguientes factores jugaron un papel fundamental:

  • Enfoque profesional: Los fuertes nervios que parecían «escenas de película» al inicio del entrenamiento duraron solo 15 minutos. Con el pitido inicial del árbitro, el futbolista centró toda su atención en su tarea.

  • La confianza del pueblo: La mirada y la esperanza de millones de aficionados uzbekos detrás de las pantallas brindaron al joven futbolista una gran fuerza junto con la responsabilidad.

  • Apoyo familiar (la presencia de su padre en el estadio): Para Abbosbek, quien previamente había rendido homenaje a su padre en su página de Instagram, contar con el apoyo directo de su padre en el Estadio Azteca de México fue la mayor fuente de motivación.

El próximo gran desafío: el duelo contra Portugal

El histórico partido de debut contra Colombia (1:3) ha quedado atrás. Ahora, la selección nacional de Uzbekistán se enfrenta a uno de los rivales más serios del grupo S:

  • Partido: Portugal — Uzbekistán (CM-2026, jornada 2)

  • Fecha: 23 de junio, martes

Tras el gol anotado contra Colombia, todos nuestros aficionados esperan un juego sólido y valiente de Abbosbek Fayzullayev y de toda la selección en el partido del 23 de junio. ¡Deseamos grandes victorias a nuestros representantes en el próximo encuentro!

Abbosbek FayzullaevAsociación de Fútbol de UzbekistánCiudad de MéxicoChig'lozdi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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