Tottenham se une a la lucha por Adam Wharton: rechazan el fichaje de Greenwood

El club londinense del Tottenham, bajo la dirección del nuevo entrenador Roberto De Zerbi, continúa remodelando profundamente su plantilla. La directiva del club ha identificado al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, como uno de sus objetivos principales para el mercado de verano. El joven talento inglés ha logrado atraer la atención de varios gigantes gracias a sus brillantes actuaciones en el último año. Así lo informa Goal.com.

Según TEAMtalk, el Tottenham está dispuesto a competir seriamente con equipos como el Liverpool y el Manchester United por el jugador de 22 años. Roberto De Zerbi valora positivamente la capacidad de Wharton para controlar el juego desde la base y considera que encaja perfectamente en el esquema táctico que está construyendo. Tras la salida de Yves Bissouma, los «Spurs» consideran prioritario reforzar el centro del campo.

Reformas en el centro del campo

El Tottenham planea incorporar al menos tres nuevos jugadores al centro del campo antes del cierre del mercado. Actualmente, el club también debe tomar una decisión definitiva sobre Joao Palhinha. Aunque existe la posibilidad de hacer permanente el préstamo del portugués, el interés del Sporting CP complica la situación.

En las discusiones internas también se están considerando otros candidatos. Específicamente, Sandro Tonali del Newcastle United y el centrocampista del West Ham, Matheus Fernandes, están en la lista. Sin embargo, debido a que el precio de Tonali se estima en más de 100 millones de libras y a la alta demanda por Fernandes, la opción de Adam Wharton parece ser el fichaje más realista y viable para el Tottenham.

Se cierra el caso de Mason Greenwood

Recientemente, circularon noticias en los medios sobre la posibilidad de que el Tottenham fichara al delantero del Marsella, Mason Greenwood. Según el Daily Mail, el club londinense ha desmentido estos rumores. A pesar de la relación previa entre Roberto De Zerbi y Greenwood, los «Spurs» no pretenden luchar por el delantero inglés de 24 años.

En este momento, el Marsella ha expresado su disposición a vender a Greenwood por unos 50 millones de euros para mejorar su situación financiera. No obstante, el Tottenham ha centrado toda su atención en reforzar el centro del campo y no la línea de ataque. Se espera que el club presente una oferta oficial por Wharton en las próximas semanas. Este traspaso podría influir significativamente en el equilibrio de fuerzas de la Premier League.