Argelia presenta una queja ante la FIFA por el arbitraje del partido contra Argentina

Las polémicas en torno al encuentro entre Argentina y Argelia (3:0) en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo se han trasladado fuera del campo. La Federación Argelina de Fútbol ha expresado su firme descontento con el arbitraje y ha enviado una queja oficial a la FIFA.

Según los representantes africanos, el reconocido árbitro central Simoen Marsinyak interpretó incorrectamente las reglas disciplinarias durante el juego y favoreció al rival.

Crimen y castigo: las reclamaciones del bando argelino

TSA según la información difundida por la publicación, los directivos del fútbol argelino consideran que dos futbolistas estrella de la selección de Argentina deberían haber sido expulsados (recibir tarjeta roja):

El episodio de Lionel Messi: Messi cometió una falta grave contra el defensa argelino Aïssa Mandi durante el partido, pero el árbitro no tomó medidas estrictas en esta situación.

El episodio de Alexis Mac Allister: Se alega que Mac Allister golpeó deliberadamente con el codo al centrocampista rival Ibrahim Maza en un choque. Los árbitros también ignoraron esta situación.

Resultado del encuentro y calendario de la próxima jornada

Aunque las protestas fuera del campo continúan, el partido terminó con una amplia victoria de la selección de Argentina por 3:0. Los siguientes pasos y el calendario de los equipos en el grupo son los siguientes:

Equipo Resultado J1 Rival J2 Objetivo y tarea Argentina 3 : 0 (Victoria) Austria Asegurar anticipadamente el pase a los play-offs Argelia 0 : 3 (Derrota) Jordania Solo la victoria es válida para mantener las posibilidades en el Mundial

Evaluación objetiva de la situación:

En la práctica internacional, la FIFA normalmente no anula las decisiones disciplinarias tomadas en el campo por el árbitro principal (a menos que haya un error técnico grave que viole las reglas del juego) ni revisa el resultado del partido. Por lo tanto, mientras espera la respuesta a la queja, la selección de Argelia deberá centrar toda su atención en el decisivo duelo contra Jordania. ¡Seguiremos el diario del torneo!