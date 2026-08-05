Gonçalo Ramos debuta con el Milan

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Gonçalo Ramos debuta con el Milan

El delantero Gonçalo Ramos, uno de los principales fichajes del Milan en el mercado de verano, disputó su primer partido con el club italiano. Fichado del Paris Saint-Germain por más de 70 millones de euros, el portugués saltó al campo contra el Inter en un amistoso y dejó buenas sensaciones. Según GOAL.com, aunque solo llevaba una semana en el equipo, el jugador ya tuvo tiempo de demostrar su potencial. Sobre ello, Goal.com informa .

Gonçalo Ramos entró en el minuto 63 en sustitución del joven delantero Francesco Camarda y mostró de inmediato que será una figura central en los planes tácticos del entrenador. El cambio no fue una simple rotación, sino que también definió la jerarquía de la plantilla. El joven talento Camarda entiende perfectamente que el experimentado delantero recién llegado es un jugador del once inicial. Aunque Ramos todavía no ha recuperado por completo su estado físico, sus movimientos sobre el terreno de juego no pasaron desapercibidos para los especialistas.

Primeros movimientos y ocasiones sobre el terreno de juego

A pesar de jugar solo 27 minutos, el exjugador del Paris Saint-Germain generó dos situaciones peligrosas cerca de la portería rival. En una de ellas, Yann Bisseck logró despejar en el último instante un balón que se dirigía con precisión a la portería. El juego de Ramos de espaldas a la portería, su capacidad para atraer a los defensores y abrir espacios para los centrocampistas enriquecieron los ataques del equipo.

También se destacó el entendimiento entre Gonçalo Ramos y Rafael Leão, tanto dentro como fuera del campo. Cuando Rafael Leão se mueve desde la banda hacia el centro y envía el balón hacia el poste, Ramos ocupa precisamente esa zona y genera peligro ante la portería rival. Esta conexión recordó a los aficionados sus actuaciones con la selección de Portugal.

Planes y expectativas para el futuro

En esta etapa, el entrenador necesita tiempo y jugadores adecuados para transmitir sus ideas al equipo. Gonçalo Ramos es considerado un delantero centro capaz de responder a esas exigencias y actuar como enlace entre el centro del campo y el ataque. Aunque todavía queda mucho trabajo por hacer, su debut despierta optimismo de cara a la próxima temporada.

Los aficionados del Milan esperan con impaciencia ver todas las cualidades del nuevo delantero en los partidos oficiales y seguir sus prometedoras combinaciones con Rafael Leão. Si el portugués recupera por completo su forma, no hay duda de que se convertirá en uno de los principales líderes del ataque del equipo.

MilanGonçalo RamosInterRafael LeãoFichajes
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