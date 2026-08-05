Un tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró el martes que la administración de Donald Trump no tenía autoridad para cancelar y recuperar los fondos concedidos anteriormente a organizaciones no gubernamentales dedicadas al clima. Según ixbt.com y The New York Times, ocho organizaciones no gubernamentales intentaban recuperar el derecho a utilizar los miles de millones transferidos a sus cuentas bancarias. Techcrunch.com informa .

En febrero de este año, Citibank congeló sus cuentas siguiendo las instrucciones de Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), así como del FBI y del Departamento del Tesoro. La decisión judicial permite a estas organizaciones utilizar sus fondos hasta que la EPA decida si presenta un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Fundamentos jurídicos de la decisión

Seis de los diez jueces del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia votaron a favor de mantener la orden judicial que suspendía la recuperación de los fondos. Los jueces señalaron que la EPA había intentado incautar los fondos por «una simple discrepancia política», por lo que la medida era ilegal.

Los fondos en disputa se habían asignado en el marco de la Inflation Reduction Act (IRA) para crear el Greenhouse Gas Reduction Fund, dotado con 20.000 millones de dólares y destinado a impulsar el desarrollo de energías limpias. Se esperaba que gran parte de esos fondos se destinara a crear mecanismos de préstamo que ayudaran a empresas y comunidades a abandonar los combustibles fósiles.

Las dificultades a las que se enfrentaron las organizaciones

La administración Trump y la EPA argumentaron que tenían autoridad para recuperar los fondos porque la nueva One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) había derogado la disposición que creó el Greenhouse Gas Reduction Fund. Sin embargo, los jueces señalaron que la OBBBA no podía justificar su recuperación, ya que los fondos ya se habían comprometido y transferido a las cuentas de las organizaciones.

Aunque las organizaciones no gubernamentales recibieron con satisfacción la decisión, para muchas puede haber llegado demasiado tarde. Durante el periodo en que sus cuentas estuvieron congeladas, se vieron obligadas a realizar importantes recortes financieros. La directora de Climate United dimitió en marzo y aún no ha sido reemplazada, mientras que Power Forward Communities solo conserva a dos empleados.