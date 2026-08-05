Un tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

·30·Tecnología
Un tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos

Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos declaró el martes que la administración de Donald Trump no tenía autoridad para cancelar y recuperar los fondos concedidos anteriormente a organizaciones no gubernamentales dedicadas al clima. Según ixbt.com y The New York Times, ocho organizaciones no gubernamentales intentaban recuperar el derecho a utilizar los miles de millones transferidos a sus cuentas bancarias. Techcrunch.com informa .

En febrero de este año, Citibank congeló sus cuentas siguiendo las instrucciones de Lee Zeldin, director de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), así como del FBI y del Departamento del Tesoro. La decisión judicial permite a estas organizaciones utilizar sus fondos hasta que la EPA decida si presenta un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Fundamentos jurídicos de la decisión

Seis de los diez jueces del tribunal de apelaciones del Distrito de Columbia votaron a favor de mantener la orden judicial que suspendía la recuperación de los fondos. Los jueces señalaron que la EPA había intentado incautar los fondos por «una simple discrepancia política», por lo que la medida era ilegal.

Los fondos en disputa se habían asignado en el marco de la Inflation Reduction Act (IRA) para crear el Greenhouse Gas Reduction Fund, dotado con 20.000 millones de dólares y destinado a impulsar el desarrollo de energías limpias. Se esperaba que gran parte de esos fondos se destinara a crear mecanismos de préstamo que ayudaran a empresas y comunidades a abandonar los combustibles fósiles.

Las dificultades a las que se enfrentaron las organizaciones

La administración Trump y la EPA argumentaron que tenían autoridad para recuperar los fondos porque la nueva One Big Beautiful Bill Act (OBBBA) había derogado la disposición que creó el Greenhouse Gas Reduction Fund. Sin embargo, los jueces señalaron que la OBBBA no podía justificar su recuperación, ya que los fondos ya se habían comprometido y transferido a las cuentas de las organizaciones.

Aunque las organizaciones no gubernamentales recibieron con satisfacción la decisión, para muchas puede haber llegado demasiado tarde. Durante el periodo en que sus cuentas estuvieron congeladas, se vieron obligadas a realizar importantes recortes financieros. La directora de Climate United dimitió en marzo y aún no ha sido reemplazada, mientras que Power Forward Communities solo conserva a dos empleados.

Estados UnidosClimaJusticiaEnergíaFinanzas
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Samsung presenta una nueva arquitectura de memoria para sistemas de inteligencia artificialSamsung presenta una nueva arquitectura de memoria para sistemas de inteligencia artificialHoy, 21:58Descubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de AppleDescubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de AppleHoy, 21:58Microsoft cambia su recomendación de RAM para los PC gaming con Windows 11Microsoft cambia su recomendación de RAM para los PC gaming con Windows 11Hoy, 21:25Hark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHoy, 20:52Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Hoy, 20:52Shopify: la búsqueda con inteligencia artificial impulsa las ventasShopify: la búsqueda con inteligencia artificial impulsa las ventasHoy, 20:51
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil