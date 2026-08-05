Tinder amplía los encuentros presenciales para fidelizar a los usuarios jóvenes

En los últimos años, mientras los jóvenes se alejan gradualmente de las aplicaciones de citas instantáneas y buscan una comunicación más real, Tinder ha comenzado a implementar sus eventos presenciales en decenas de nuevas ciudades. Según informa ixbt.com, estos cambios se conocieron tras la publicación del informe financiero del segundo trimestre de la empresa. Después de que Match Group, propietario de Tinder, anunciara una disminución de sus principales ingresos, las acciones de la compañía cayeron más de un 10 % tras el cierre del mercado. Techcrunch.com informa .

A pesar de ello, la dirección no abandona sus esfuerzos para reactivar Tinder. El CEO de Match Group, Spenser Raskof, señaló que en el segundo trimestre la disminución del número de usuarios activos mensuales fue del 7 %, un resultado ligeramente mejor que la caída del 8 % registrada en el trimestre anterior. También expresó su esperanza de que el crecimiento de los usuarios activos diarios de la aplicación vuelva pronto a una dinámica positiva. Cabe destacar que la aplicación no ha registrado un crecimiento positivo de usuarios durante más de tres años.

¿Está llegando a su fin la era de las citas online?

Match Group, que también es propietario de otras plataformas de citas como Hinge, OKCupid y PlentyofFish, se está preparando para una época en la que las citas digitales podrían perder importancia. Según numerosos informes analíticos, los miembros de la Gen Z se alejan de las pantallas y prefieren la comunicación en la vida real y las experiencias presenciales. Las estadísticas internas de la empresa también confirman plenamente esta tendencia.

En una conversación con analistas, Spenser Raskof afirmó que casi la mitad de los usuarios solteros de entre 18 y 29 años desean conocer a posibles parejas precisamente en eventos de la vida real. Sin embargo, para una generación que creció en el mundo de Internet, dar el paso hacia la vida real todavía plantea ciertas dificultades. Por eso, la empresa presta especial atención a los formatos sociales que permiten a los usuarios comunicarse en persona en un entorno relajado y sin una presión excesiva.

Nuevo formato de eventos y perspectivas

El programa de eventos presenciales, iniciado en marzo de este año en Los Ángeles, se puso en marcha a través de la sección especial «Events» de la aplicación Tinder. Esta sección ofrece a los usuarios encuentros locales organizados en boleras, noches musicales, clases de cerámica y otros lugares interesantes. Según la empresa, el 71 % de los usuarios activos de entre 18 y 24 años que viven en L.A. utilizaron los servicios de esta nueva sección.

Esta cifra demuestra que la demanda de encuentros presenciales es especialmente alta entre los usuarios jóvenes. Desde marzo, se han organizado más de 60 eventos de este tipo en la plataforma. Se espera que esta estrategia en expansión abarque decenas de nuevas ciudades en los próximos meses y provoque un cambio decisivo en la industria de las citas digitales.