Ian Garry antes de su pelea contra Makhachev: «El odio en internet es artificial»

A las puertas de la pelea más importante de su carrera, Ian Machado Garry reaccionó a las duras críticas en internet. Según el luchador irlandés, el odio en las redes sociales no refleja la actitud de la gente en la vida real: cuando se encuentra con ellos cara a cara, recibe todo lo contrario, afecto y respeto.

El luchador de 28 años se enfrentará al campeón del peso wélter Islam Makhachev en el combate estelar de UFC 330, el 15 de agosto. El duelo, que se celebrará en Filadelfia, será la primera oportunidad de Garry de conquistar el cinturón de la UFC.

«Lo que se dice en internet se queda en internet»

Garry destacó la enorme diferencia entre los debates en las redes sociales y la actitud de la gente en la vida real.

«La forma en que se trata a los luchadores en internet es completamente artificial. Se han dicho cosas llenas de odio contra mí, pero cuando me encuentro con la gente cara a cara, solo me muestran afecto y respeto. Es un espectáculo. Todo es falso».

El luchador irlandés afirmó que no considera los comentarios en internet una realidad capaz de afectar a su vida personal.

«No les presto ninguna atención. Cualquier cosa que se diga en internet se queda únicamente en internet».

Garry ya había señalado que la actitud del público en internet y en la vida real puede ser radicalmente diferente. Según sus palabras, aunque en las redes sociales abundan las críticas duras, sus encuentros personales con los aficionados casi siempre han sido positivos.

Las críticas llegaron hasta su familia

La campaña en internet contra Garry se intensificó especialmente a finales de 2023 y principios de 2024. En aquel momento, las críticas dejaron de limitarse a los resultados del luchador o a su actuación en el octágono y también se dirigieron contra su esposa, Layla, y otros familiares.

Posteriormente, el luchador reconoció que aquel periodo fue duro para su familia. Explicó que acepta las críticas hacia él como parte del deporte, pero que atacar a sus seres queridos, que no tienen relación con la pelea, es cruzar una línea completamente distinta.

La situación llegó a tal punto que Garry tuvo que proteger algunas de sus cuentas en las redes sociales y desactivar temporalmente los comentarios de sus publicaciones de Instagram.

Ahora afirma que considera aquellos acontecimientos no como un factor de distracción, sino como parte del ruido artificial creado alrededor de un deportista.

¿Por qué la opinión sobre Garry está tan dividida?

A lo largo de su carrera en la UFC, Ian Garry ha estado en el centro de la atención no solo por sus peleas, sino también por la alta opinión que tiene de sí mismo y por sus declaraciones atrevidas.

Sus declaraciones contundentes despiertan el interés de un grupo de aficionados y provocan el rechazo de otros. El propio luchador irlandés considera que esta polarización es una parte inseparable del deporte de alto nivel y de la promoción de las peleas.

Aun así, Garry ha insistido varias veces en que la difusión de información no verificada sobre su vida privada o su familia no debe equipararse al simple trash talk previo a una pelea.

Ahora todo se decidirá en el octágono

En la clasificación oficial de la UFC, Garry es el número uno de los aspirantes al título del peso wélter. En su carrera profesional ha disputado 18 peleas, con 17 victorias y una derrota.

Islam Makhachev es el campeón del peso wélter y uno de los luchadores mejor valorados de la UFC, independientemente de la categoría de peso. Su récord es de 28 victorias, una derrota y 16 triunfos consecutivos.

La pelea del 15 de agosto será la primera defensa de Makhachev como campeón del peso wélter. Para Garry, será la oportunidad de dejar en segundo plano los debates en internet, las críticas y las declaraciones contundentes con un solo resultado.

En internet, cualquiera puede escribir su opinión. En el octágono no hay sección de comentarios: allí solo quedan dos luchadores y su preparación. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!