Ange-Yoan Bonny califica el partido contra el Milan como una prueba importante

En el derbi amistoso disputado en Perth, Australia, el Inter y el Milan empataron 1-1. Tras el encuentro, el delantero nerazzurro Ange-Yoan Bonny compartió sus impresiones en una entrevista con Inter TV. Según Goal.com, el joven talento nacido en 2003 valoró positivamente el esfuerzo del equipo al final del partido. Goal.com informa de ello.

El delantero, que entró al campo durante los últimos veinte minutos del encuentro, destacó que el equipo continúa trabajando intensamente en la preparación de pretemporada. Según sus palabras, se mostró un buen fútbol y existe satisfacción por el regreso de la temporada. Bonny subrayó especialmente la importancia de prepararse para la nueva campaña mediante partidos de este nivel.

El derbi, una buena oportunidad antes de las próximas pruebas

El enfrentamiento disputado en Perth permitió tanto a los aficionados como al cuerpo técnico evaluar el estado actual de los futbolistas. Bonny consideró este partido una base para los próximos encuentros oficiales. En opinión del delantero, el equipo superó una buena prueba ante un rival fuerte, y ambos conjuntos volverán a enfrentarse durante el campeonato.

El joven futbolista nacido en Costa de Marfil también habló del potencial de los jóvenes jugadores incorporados a los entrenamientos. Según explicó, los jóvenes talentos poseen cualidades importantes, buscan mostrar todo su potencial y aspiran a jugar a un alto nivel aprendiendo de sus compañeros más experimentados.