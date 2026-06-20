Copa del Mundo: ¡Uzbekistán es el primer país del mundo en número de finalistas!
La copa de la nueva organización internacional — «World Boxing» que se celebra en la ciudad de Guiyang, China, ha llegado a su etapa decisiva. Según datos oficiales de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los representantes de la escuela de boxeo uzbeka han logrado un liderazgo numérico absoluto en la fase final del torneo.
En esta competición, en la que participan muchos de los países más fuertes del mundo, puede consultar en la siguiente tabla cuántos deportistas de cada país han obtenido el derecho a luchar por el premio principal:
Ranking de finalistas de la Copa «World Boxing»
Países
Número de finalistas
Posición y estado actual
Uzbekistán
7 atletas
¡Líder del torneo! Aspirante al oro con la delegación más numerosa
China
6 atletas
Muestra una competencia digna como anfitrión
5 atletas
Completa tradicionalmente el top 3
Francia
4 atletas
El mejor resultado entre los países del continente europeo
India
4 atletas
Demostró en la final el crecimiento de los últimos años
Brasil
3 atletas
La principal esperanza de América del Sur en el torneo
Inglaterra
2 atletas
Dos representantes británicos subirán al ring
EE. UU.
2 atletas
La principal fuerza de golpeo de América del Norte
Italia
2 atletas
Siguientes representantes del boxeo europeo
Azerbaiyán
1 atleta
Único finalista de la escuela del Cáucaso
Bulgaria
1 atleta
Resultado máximo con una plantilla limitada
Alemania
1 atleta
El boxeador alemán luchará por el oro
Canadá
1 atleta
Uno de los participantes inesperados de la final
Taipéi
1 atleta
Otro representante asiático compite por las medallas
Dominio geopolítico (Reyes del ring):
Los tres primeros países que clasificaron más boxeadores para la fase final (Uzbekistán, China y Kazajistán) son representantes del continente asiático. En particular, el hecho de que nuestros compatriotas hayan llegado a la final con 7 representantes demuestra claramente que la posición y el potencial del boxeo uzbeko en el mundo siguen estando en la cima.
Nos esperan combates finales intensos e implacables. ¡Deseamos a todos nuestros boxeadores que defienden el honor de nuestra patria que ganen las medallas de oro y hagan sonar con orgullo el himno de Uzbekistán en el ring de Guiyang! ¡Adelante, Uzbekistán!
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