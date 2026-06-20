Copa del Mundo: ¡Uzbekistán es el primer país del mundo en número de finalistas!

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Copa del Mundo: ¡Uzbekistán es el primer país del mundo en número de finalistas!

La copa de la nueva organización internacional — «World Boxing» que se celebra en la ciudad de Guiyang, China, ha llegado a su etapa decisiva. Según datos oficiales de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los representantes de la escuela de boxeo uzbeka han logrado un liderazgo numérico absoluto en la fase final del torneo.

En esta competición, en la que participan muchos de los países más fuertes del mundo, puede consultar en la siguiente tabla cuántos deportistas de cada país han obtenido el derecho a luchar por el premio principal:

Ranking de finalistas de la Copa «World Boxing»

Países

Número de finalistas

Posición y estado actual

Uzbekistán

7 atletas

¡Líder del torneo! Aspirante al oro con la delegación más numerosa

China

6 atletas

Muestra una competencia digna como anfitrión

Kazajistán

5 atletas

Completa tradicionalmente el top 3

Francia

4 atletas

El mejor resultado entre los países del continente europeo

India

4 atletas

Demostró en la final el crecimiento de los últimos años

Brasil

3 atletas

La principal esperanza de América del Sur en el torneo

Inglaterra

2 atletas

Dos representantes británicos subirán al ring

EE. UU.

2 atletas

La principal fuerza de golpeo de América del Norte

Italia

2 atletas

Siguientes representantes del boxeo europeo

Azerbaiyán

1 atleta

Único finalista de la escuela del Cáucaso

Bulgaria

1 atleta

Resultado máximo con una plantilla limitada

Alemania

1 atleta

El boxeador alemán luchará por el oro

Canadá

1 atleta

Uno de los participantes inesperados de la final

Taipéi

1 atleta

Otro representante asiático compite por las medallas

Dominio geopolítico (Reyes del ring):

Los tres primeros países que clasificaron más boxeadores para la fase final (Uzbekistán, China y Kazajistán) son representantes del continente asiático. En particular, el hecho de que nuestros compatriotas hayan llegado a la final con 7 representantes demuestra claramente que la posición y el potencial del boxeo uzbeko en el mundo siguen estando en la cima.

Nos esperan combates finales intensos e implacables. ¡Deseamos a todos nuestros boxeadores que defienden el honor de nuestra patria que ganen las medallas de oro y hagan sonar con orgullo el himno de Uzbekistán en el ring de Guiyang! ¡Adelante, Uzbekistán!

UzbekistánChinaKazajistánFranciaIndia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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