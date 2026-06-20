La copa de la nueva organización internacional — «World Boxing» que se celebra en la ciudad de Guiyang, China, ha llegado a su etapa decisiva. Según datos oficiales de la Federación de Boxeo de Uzbekistán, los representantes de la escuela de boxeo uzbeka han logrado un liderazgo numérico absoluto en la fase final del torneo.

En esta competición, en la que participan muchos de los países más fuertes del mundo, puede consultar en la siguiente tabla cuántos deportistas de cada país han obtenido el derecho a luchar por el premio principal:

Ranking de finalistas de la Copa «World Boxing»

Países Número de finalistas Posición y estado actual Uzbekistán 7 atletas ¡Líder del torneo! Aspirante al oro con la delegación más numerosa China 6 atletas Muestra una competencia digna como anfitrión Kazajistán 5 atletas Completa tradicionalmente el top 3 Francia 4 atletas El mejor resultado entre los países del continente europeo India 4 atletas Demostró en la final el crecimiento de los últimos años Brasil 3 atletas La principal esperanza de América del Sur en el torneo Inglaterra 2 atletas Dos representantes británicos subirán al ring EE. UU. 2 atletas La principal fuerza de golpeo de América del Norte Italia 2 atletas Siguientes representantes del boxeo europeo Azerbaiyán 1 atleta Único finalista de la escuela del Cáucaso Bulgaria 1 atleta Resultado máximo con una plantilla limitada Alemania 1 atleta El boxeador alemán luchará por el oro Canadá 1 atleta Uno de los participantes inesperados de la final Taipéi 1 atleta Otro representante asiático compite por las medallas

Dominio geopolítico (Reyes del ring): Los tres primeros países que clasificaron más boxeadores para la fase final (Uzbekistán, China y Kazajistán) son representantes del continente asiático. En particular, el hecho de que nuestros compatriotas hayan llegado a la final con 7 representantes demuestra claramente que la posición y el potencial del boxeo uzbeko en el mundo siguen estando en la cima.

Nos esperan combates finales intensos e implacables. ¡Deseamos a todos nuestros boxeadores que defienden el honor de nuestra patria que ganen las medallas de oro y hagan sonar con orgullo el himno de Uzbekistán en el ring de Guiyang! ¡Adelante, Uzbekistán!