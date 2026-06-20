El Real Madrid reacciona oficialmente a los rumores sobre el fichaje de Michael Olise

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El Real Madrid reacciona oficialmente a los rumores sobre el fichaje de Michael Olise

El club español Real Madrid ha reaccionado de manera inesperada y tajante a los rumores de transferencia que rodean al centrocampista del Bayern, Michael Olise. En los últimos días, diversos medios deportivos europeos informaron que el «Club Blanco» estaba dispuesto a destinar una suma considerable para fichar al talento francés. Sin embargo, el gigante madrileño ha negado oficialmente dicha información, aclarando que no existen negociaciones con el futbolista. Así lo informa Goal.com.

El Real Madrid, que normalmente no responde a cada rumor del mercado de fichajes, consideró necesario aclarar la situación en esta ocasión. Según informa Goal.com, la directiva del club no se ha puesto en contacto ni con los agentes de Michael Olise ni con la directiva del Bayern. Este comunicado fue emitido con el fin de frenar las especulaciones en el momento más intenso del mercado y centrar la atención del equipo en la preparación pretemporada.

El comunicado oficial y la postura del club

El documento publicado por el servicio de prensa del Real Madrid dice: «En respuesta a las noticias difundidas por diversos medios de comunicación sobre el interés de nuestro club en los servicios del jugador del Bayern, Michael Olise, el Real Madrid C.F. informa que no hemos mantenido contacto, directa o indirectamente, con dicho jugador, sus representantes o cualquier persona vinculada a él».

Michael Olise tuvo una temporada fenomenal en la Bundesliga el año pasado, participando en 52 partidos en todas las competiciones. Registró 22 goles y unas sorprendentes 31 asistencias. Se especuló que tales estadísticas encajarían en el próximo proyecto «Galáctico» de Florentino Pérez, pero el club madrileño se muestra satisfecho con su actual línea de ataque.

Cabe destacar que el Real Madrid y el Bayern mantienen relaciones profesionales y amistosas desde hace muchos años. El club español subrayó estos vínculos en su comunicado, señalando que no saltaría los canales oficiales en ningún asunto de transferencias y que tiene un alto respeto por el club muniqués. Este tipo de desmentidos oficiales ya se habían visto anteriormente durante el ruido en torno al fichaje de Kylian Mbappe.

Según los informes, cuando Florentino Pérez mencionó anteriormente una oferta de 150 millones de euros, se decía que se refería precisamente a Michael Olise. Sin embargo, posteriormente el club aclaró que dicha suma estaba destinada al delantero del Atlético Madrid, Julian Alvarez. Actualmente, el Real Madrid ya ha conformado su plantilla y no parecen planear nuevas compras importantes.

Esta situación demuestra una vez más la rapidez con la que se propagan los rumores de fichajes en el fútbol moderno y cómo los clubes a veces se ven obligados a emitir comunicados abiertos para proteger su prestigio y sus relaciones con otros equipos. Se espera que Michael Olise continúe defendiendo los colores del Bayern, al menos la próxima temporada.

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