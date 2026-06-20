Copa World Boxing: Los rivales de nuestros boxeadores en la final

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Copa World Boxing: Los rivales de nuestros boxeadores en la final

Mañana, en la ciudad de Guiyang, China, comenzarán los combates más emocionantes de la Copa World Boxing: las finales. El equipo nacional de Uzbekistán, que llegó con una plantilla devastadora, subirá al ring con 7 representantes para luchar por las medallas de oro.

Si analizamos los emparejamientos, nos esperan enfrentamientos intensos tanto en la categoría femenina como masculina. Especialmente, el derbi tradicional entre los boxeadores locales y kazajos en los -50 kg (el duelo entre Jalilov y el campeón mundial Tashkenbay), así como el combate del campeón olímpico y mundial Abdumalik Khalokov, serán sin duda los platos fuertes del torneo.

Calendario completo y detallado de los combates históricos de mañana:

Categoría de peso

Boxeador uzbeko

Rival y país

Categoría

-48 kg

Farzona Fozilova

Jyoti (India)

Mujeres

-50 kg

Asilbek Jalilov

Sanjar Tashkenbay (Kazajistán)

Hombres

-57 kg

Nigina Oktamova

Prachi (India)

Mujeres

-60 kg

Abdumalik Khalokov

Luiz Gabriel (Brasil)

Hombres

-80 kg

Javohir Ummataliyev

Vanderley Pereira (Brasil)

Hombres

-90 kg

Turabek Khabibullayev

Isaac Okoh (Inglaterra)

Hombres

+80 kg

Oltinoy Sotimboyeva

Yilian Jan (China)

Mujeres

Orden y horario de la competición:

  • Inicio de los combates: Mañana por la mañana a partir de las 09:00 .

  • Organización: Para comodidad de los aficionados, todos los combates se dividirán en dos programas (sesiones) independientes.

Deseamos éxito a todos nuestros jóvenes que subirán al ring para demostrar una vez más al mundo la verdadera fuerza de la escuela de boxeo uzbeka. ¡Que vengan las medallas de oro, adelante Uzbekistán!

UzbekistánChinaKazajistánGuiyangIndia
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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