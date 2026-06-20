Kylian Mbappé sobre Michael Olise: «Es el jugador del presente y del futuro»

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Kylian Mbappé sobre Michael Olise: «Es el jugador del presente y del futuro»

El capitán de la selección de Francia y estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé, ha elogiado a su compañero Michael Olise. Tras la victoria por 3-1 contra Senegal en el marco del Mundial, Mbappé reconoció la habilidad del joven extremo. Cabe destacar que Olise asistió en los dos goles marcados por Mbappé en dicho encuentro. Así lo informa Goal.com en su noticia.

En una entrevista con L'Équipe, Mbappé destacó especialmente la elegancia de Olise en el campo y su capacidad de visión de juego. Según sus palabras, Michael es una de las estrellas principales no solo de hoy, sino también del futuro. El capitán también mencionó el carácter reservado y tranquilo del futbolista.

Elegancia y humildad en el campo

«Es el jugador del presente y del futuro. Michael tiene una elegancia y una visión de juego especiales. Nos llevamos muy bien. Elige sus palabras con cuidado y habla poco, pero en su lugar, sus pies hablan en el campo. Acéptenlo tal como es, nunca cambiará», dijo Kylian Mbappé.

Olise, de 24 años y actualmente defendiendo los colores del Bayern Munich, expresó su reacción a los elogios del capitán. Señaló que es agradable escuchar tal reconocimiento, pero que aún debe seguir trabajando en sí mismo. Olise afirmó que, por ahora, se considera solo un «jugador del presente» y aspira a alcanzar cimas más altas en el futuro.

Un camino exitoso en Alemania

La carrera de Michael Olise experimentó un ascenso brusco tras su llegada al Bayern Munich. En la temporada 2025-26, disputó 52 partidos en todas las competiciones, anotando 22 goles y dando 31 asistencias. Estas cifras le otorgaron el título de «Mejor jugador de la temporada» de la Bundesliga.

Según Goal.com, Olise ha participado en 18 partidos con la selección de Francia, anotando 7 goles. Bajo la dirección de Didier Deschamps, forma un trío ofensivo potente junto a Mbappé y Dembélé. El futbolista, medallista de plata en los Juegos Olímpicos de 2024, lucha ahora por la corona mundial.

La selección de Francia busca repetir sus éxitos de 1998 y 2018 para conquistar su tercer campeonato mundial. El rendimiento constante de talentos como Olise aumenta las posibilidades de los «Bleus» en este prestigioso torneo.

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