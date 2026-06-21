Curtis Jones podría llegar a la Serie A: se pone en marcha una cadena de traspasos

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Curtis Jones podría llegar a la Serie A: se pone en marcha una cadena de traspasos

El Inter de Milán, actual campeón de Italia, muestra un serio interés en el fichaje del centrocampista del Liverpool, Curtis Jones. Sin embargo, la realización de este traspaso depende de procesos complejos e interconectados en el mercado europeo, específicamente de la conclusión de las negociaciones entre el Manchester City y el Nottingham Forest. Así lo informa la noticia de Goal.com.

Según la información difundida por Goal.com, el club milanés ve a Jones como uno de sus futuros pilares fundamentales. Pero para mantener el equilibrio financiero, el Inter debe primero despedirse de Davide Frattesi. Aquí es donde los clubes de la Premier League inglesa juegan un papel principal.

Cadena de traspasos: Manchester City y Elliot Anderson

Actualmente, el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, se encuentra en el centro del mercado. El Manchester City ha iniciado una lucha seria por el jugador de 23 años. Según los informes, la suma récord de 120 millones de libras esterlinas ofrecida por los «citizens» fue rechazada por la directiva del Forest. El club de Nottingham exige una cifra récord para el fútbol británico por su líder.

Si el Manchester City finaliza este traspaso, el Nottingham Forest dispondrá de una gran cantidad de efectivo. Según Gazzetta dello Sport, a cambio de estos fondos, el Forest enviaría inmediatamente una oferta por el centrocampista del Inter, Davide Frattesi. El precio del traspaso del jugador italiano se estima en unos 30 millones de euros.

La directiva del Inter, específicamente Piero Ausilio y Giuseppe Marotta, planea destinar el dinero obtenido de la venta de Frattesi directamente al fichaje de Curtis Jones. El Liverpool solicita al menos 30 millones de euros por su canterano y un porcentaje de una futura venta. Previamente, una oferta de 20 millones de euros realizada por el Inter fue rechazada por los merseysiders.

El propio Curtis Jones no se opone a abrir una nueva página en su carrera y probarse en el campeonato italiano. La oportunidad de jugar regularmente en la Champions League con el club milanés atrae al futbolista inglés de 23 años. Actualmente, todas las partes esperan el acuerdo «blockbuster» entre el Manchester City y el Nottingham Forest.

Si esta cadena de traspasos se concreta, no solo reforzará las plantillas de los clubes, sino que también influirá en el equilibrio de precios del mercado futbolístico europeo. La llegada de Jones aumentaría la creatividad en el centro del campo del Inter, mientras que el Liverpool engrosaría su presupuesto de fichajes vendiendo a un representante de su academia.

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Nodirbek Razzokov
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