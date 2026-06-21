Mundial 2026: Agente turco critica duramente a la selección nacional

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Mundial 2026: Agente turco critica duramente a la selección nacional

El agente de fútbol turco Shenol Tosun expresó opiniones tajantes sobre el juego y los resultados de la selección de Turquía tras su fallida participación en la Copa del Mundo. Afirmó que el potencial del equipo era mucho mayor y que la plantilla actual era capaz de luchar, al menos, por llegar a las semifinales.

Adiós prematuro en lugar de semifinales

Shenol Tosun no ocultó su profunda frustración por la eliminación anticipada del equipo en el torneo :

« Este equipo debería haber luchado por llegar a las semifinales. Pero todos vimos lo que pasó. Lamentablemente, este torneo ha terminado para la selección de Turquía».

Errores del cuerpo técnico

Según el agente, el principal responsable de este fracaso es el cuerpo técnico, que cometió errores tácticos y no supo gestionar correctamente la alineación. En su crítica, destacó los siguientes puntos :

  • Que los entrenadores dependieron siempre de los mismos jugadores y no sacaron conclusiones correctas de los partidos insatisfactorios ;

  • Que las dos derrotas sufridas en la fase de grupos fueron errores totales de los entrenadores ;

  • Que el equipo jugó sin un delantero centro puro en una competición tan prestigiosa como la Copa del Mundo.

« ¿Hay algún otro equipo que juegue sin delantero centro en el Mundial? Ahí está la respuesta», añadió Tosun.

Nota : La selección de Turquía perdió sus dos primeros encuentros de la fase de grupos del Mundial 2026. Como resultado, quedaron eliminados prematuramente sin alcanzar los play-offs.

Shenol TosunTurquíaMundial 2026
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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