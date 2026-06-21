Alemania logra una victoria agónica ante Costa de Marfil

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Alemania logra una victoria agónica ante Costa de Marfil

La selección de Alemania venció 2-1 a Costa de Marfil en el marco del grupo E de las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en el estadio de Toronto, los africanos abrieron el marcador, pero Alemania remontó la situación en la segunda parte. Deniz Undav empató en el minuto 68 y anotó el gol de la victoria en el 90+4, otorgando tres puntos vitales a su equipo.

En el minuto 30, el centrocampista marfileño Franck Kessié marcó el primer gol, poniendo a su equipo por delante. Alemania no logró responder antes del final de la primera parte. Tras el descanso, los alemanes intensificaron la presión, creando más situaciones de peligro. Estos esfuerzos dieron frutos en el minuto 68, cuando Deniz Undav igualó el marcador.

Cuando parecía que el partido terminaría en empate, Undav volvió a aparecer. En el cuarto minuto del tiempo añadido, anotó su segundo gol, asegurando la victoria de Alemania. De este modo, aunque Costa de Marfil mantuvo la posibilidad de sumar un punto durante mucho tiempo, perdió un resultado importante al final del encuentro.

La superioridad de Alemania también se reflejó en las estadísticas. Los alemanes lanzaron 16 disparos, mientras que Costa de Marfil realizó 9. En cuanto a los tiros a puerta, la cifra fue de 7-2. La posesión del balón fue del 55% para Alemania frente al 45% de Costa de Marfil.

Los futbolistas alemanes completaron 591 pases con una precisión del 90%. Costa de Marfil registró 413 pases con una precisión del 85%. En saques de esquina, los alemanes dominaron 8-3. El número de faltas fue de 5 para Alemania y 7 para Costa de Marfil. No se mostraron tarjetas amarillas ni rojas. Se registró un fuera de juego para Costa de Marfil, mientras que Alemania no tuvo ninguno.

Tras esta victoria, Alemania suma seis puntos en dos partidos, consolidando su liderazgo en el grupo. Costa de Marfil se mantiene segunda con tres puntos tras dos encuentros.

Tabla de clasificación de la fase de grupos con Alemania liderando.

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Nodirbek Razzokov
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