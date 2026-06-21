Copa del Mundo de Boxeo: dos boxeadores uzbekos se coronan campeones

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Copa del Mundo de Boxeo: dos boxeadores uzbekos se coronan campeones

Se están llevando a cabo las finales decisivas de la Copa del Mundo organizada por la organización "World Boxing" en la ciudad de Guiyang, China. Los representantes de Uzbekistán están logrando grandes resultados y conquistando nuevas medallas.

La primera medalla de la competición

En los combates femeninos, Farzona Fozilova, quien representó a nuestro país en la categoría de 48 kg, subió al ring para la pelea final. Su rival fue la india Jyoti. En un enfrentamiento intenso, Farzona tuvo un poco de mala suerte y perdió por 0-5, obteniendo la medalla de plata del torneo.

Medallas de oro para nuestra selección nacional

En las finales masculinas, nuestros representantes ya han logrado asegurar dos medallas de oro:

  • Abdumalik Halokov (60 kg): Nuestro compatriota, campeón olímpico, se enfrentó en la final al brasileño Luiz Gabriel. Halokov demostró su alta destreza, dando una verdadera lección técnica a su rival y ganando la medalla de oro con una victoria contundente de 5-0.

  • To‘rabek Habibullayev (90 kg): To‘rabek debía subir al ring contra el inglés Isaac Okoh en la pelea final. Sin embargo, se informó que el atleta rival no podía combatir debido a una lesión. De este modo, Habibullayev fue declarado ganador de la Copa del Mundo sin necesidad de pelear.

El próximo enfrentamiento esperado

Los aficionados al boxeo de Uzbekistán esperan otro combate emocionante. Nuestro representante Asilbek Jalilov subirá al ring contra Sanjar Tashkenbay, miembro de la selección de Kazajistán, en la pelea decisiva por la medalla de oro.

UzbekistánChinaFarzona FozilovaAbdumalik HalokovTo‘rabek Habibullayev
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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