SpaceX lanzará su operador móvil Starlink Mobile en 2027

Según Ixbt.com, SpaceX planea lanzar su operador móvil Starlink Mobile a finales de 2027. Este nuevo servicio pretende competir directamente con los gigantes estadounidenses de las telecomunicaciones — Verizon, AT&T y T-Mobile — y podría transformar por completo el mercado de las comunicaciones mediante tecnologías satelitales. Ixbt.com informa .

Los detalles de este ambicioso proyecto se revelaron durante una reunión privada con inversores en la que participaron el director de la empresa, Elon Musk, y la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell. Actualmente, los ingresos anuales combinados de estos tres grandes operadores estadounidenses rondan los 600.000 millones de dólares, y SpaceX aspira a conquistar una parte considerable de este enorme mercado.

Satélites de nueva generación y alta velocidad

Actualmente, Starlink ofrece, en colaboración con operadores terrestres, intercambio de mensajes y transmisión de datos básicos en zonas fuera de la cobertura de las redes móviles. Sin embargo, la siguiente etapa contempla el lanzamiento de satélites Starlink V2 Direct-to-Cell (DTC), capaces de funcionar directamente con smartphones convencionales sin equipamiento adicional.

Según la empresa, las nuevas naves espaciales tendrán una capacidad de transmisión aproximadamente 20 veces superior a la de los sistemas DTC actuales. Como resultado, será posible transmitir datos vía satélite a 150 Mbit/s hacia smartphones estándar compatibles con 5G/LTE. Para poner estos dispositivos en órbita, SpaceX planea utilizar su cohete Starship.

Infraestructura y planes futuros

Para construir su red móvil, SpaceX no pretende levantar una enorme infraestructura terrestre basada en torres de telecomunicaciones tradicionales. En su lugar, la empresa instalará estaciones base compactas junto a los terminales de Internet Starlink existentes. Según Elon Musk, este enfoque permitirá crear una red de amplia cobertura con un coste considerablemente menor.

Al mismo tiempo, SpaceX trabaja activamente en el desarrollo de sus propios módems. En el futuro, la empresa planea ofrecer este módem satelital a destacados fabricantes de chips móviles como Qualcomm, Samsung y MediaTek. Esto permitirá aumentar aún más la velocidad de transmisión de datos vía satélite.

Sin embargo, antes de que Starlink Mobile entre plenamente en funcionamiento, SpaceX deberá afrontar varios desafíos complejos. En particular, la empresa tendrá que resolver las cuestiones relacionadas con la asignación de radiofrecuencias y obtener todos los permisos necesarios de las autoridades reguladoras competentes.