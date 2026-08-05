Robinhood lanza un fondo para invertir en las start-ups de Y Combinator

La popular plataforma estadounidense de inversión Robinhood presentó un nuevo instrumento financiero que permite a cualquier inversor particular invertir en las start-ups del reconocido acelerador Y Combinator. Según la información difundida por la agencia Reuters, se espera que el fondo Robinhood Venture Fund II (RVII) salga a cotización pública el 13 de agosto de este año, con un precio inicial de 25 dólares por acción. TechCrunch.com informa de ello.

El nuevo fondo planea captar hasta 200 millones de dólares invirtiendo en start-ups de fundadores que han participado o participan actualmente en los programas de Y Combinator. Sin embargo, estas start-ups deberán aceptar vender sus acciones. Aunque los inversores minoristas podrán comprar acciones del fondo, no tendrán una participación directa en las propias start-ups.

Funcionamiento del fondo y comisiones

Los inversores podrán negociar libremente las acciones del fondo, pero aún se desconoce cuánto beneficio obtendrán si las empresas de Y Combinator alcanzan un gran éxito. El fondo pretende aplicar el sistema de comisiones 2/20 habitual en el mercado de capital riesgo. Según la empresa, una división perteneciente a Robinhood cobrará una comisión de gestión equivalente al 2 % de los ingresos netos, además de gastos adicionales, elevando el total de las comisiones a algo más del 4 %.

El fondo también pagará a la división de Robinhood un «carried interest» (carry) equivalente al 20 % de los ingresos. Es decir, si las empresas de Y Combinator logran una salida suficientemente exitosa como para generar ingresos para el fondo, esta división recibirá una quinta parte del beneficio final. A diferencia de los fondos de capital riesgo tradicionales, el RVII no tiene un plazo definido para devolver los beneficios restantes a los inversores y no contempla el periodo habitual de 10 años.

Experiencias anteriores y riesgos

El fondo no promete distribuir dividendos periódicos en efectivo, por lo que los inversores dependerán principalmente de los ingresos derivados del aumento del precio de las acciones del fondo. Según ixbt.com, el Robinhood Ventures Fund I (NYSE: RVI), creado para comprar acciones de grandes empresas privadas como Databricks, Mercor y OpenAI, también cotiza por encima de su precio de IPO de 21 dólares. Sin embargo, los riesgos también están presentes: después de superar los 56 dólares en mayo, las acciones de RVI rondan actualmente los 28 dólares.

Robinhood ya había recibido críticas por intentar vincular los nombres de valiosas empresas privadas con productos financieros. Por ejemplo, en 2025 la compañía vendió criptoactivos presentados como acciones tokenizadas de OpenAI y SpaceX. OpenAI se opuso, afirmó que no había participado en las actividades de la empresa y señaló que los tokens no representaban ninguna participación real.

Sin embargo, a diferencia de aquel producto cripto, el nuevo fondo RVII funcionará como un vehículo de propósito especial y comprará acciones reales. Se espera que sea el siguiente paso financiero al estilo de Silicon Valley para quienes quieran invertir basándose en la reputación de Y Combinator.