MacPaw y Liquid AI llevan las tecnologías de inteligencia artificial a los dispositivos

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MacPaw y Liquid AI llevan las tecnologías de inteligencia artificial a los dispositivos

Según Techcrunch.com informa .

Según informan ixbt.com y otros medios tecnológicos, MacPaw está perfeccionando su asistente de inteligencia artificial llamado Eney, anunciado el año pasado. Ahora desarrolla junto con Liquid AI un sistema de inferencia llamado Elix, que funciona directamente en el dispositivo, además de un sistema de memoria local. Esto permitirá a los usuarios utilizar asistentes y agentes de inteligencia artificial incluso sin conexión.

Prioridad para los modelos locales y la seguridad

Ramin Hasani, director ejecutivo y cofundador de Liquid AI, explica que, antes de entrenar sus modelos, la empresa selecciona soluciones adaptadas a la arquitectura de cada dispositivo. Esto permite crear la versión de inteligencia más eficiente, capaz de funcionar directamente en el dispositivo y garantizar la seguridad de los datos.

Aunque Apple ya ofrece modelos locales a sus desarrolladores, Liquid AI presta especial atención a la variedad de capacidades y al alto rendimiento. También está desarrollando una pila de ajuste especializada que se adapta a los datos introducidos por el usuario y se vuelve más inteligente con el tiempo.

La plataforma SetApp y los planes futuros

MacPaw planea dar mayor importancia a las aplicaciones de inteligencia artificial en su tienda de aplicaciones por suscripción SetApp, que cuenta con más de 150 000 usuarios de pago. Para ello, la plataforma ofrecerá las siguientes posibilidades:

  • Instalar una arquitectura de procesamiento local y ponerla también a disposición de otros desarrolladores;
  • Permitir a los desarrolladores utilizar la tecnología de inferencia integrada en el dispositivo dentro de sus aplicaciones;
  • Actuar como un centro unificado, proporcionando también acceso a los modelos en la nube de empresas como Google.
Actualmente, MacPaw también está probando un sistema de precios basado en créditos para su tienda de aplicaciones. Los usuarios podrán realizar un número determinado de operaciones de inteligencia artificial según sus créditos disponibles y la complejidad de la tarea.

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Abror Shuhratov
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