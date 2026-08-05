Una joven sobrevive milagrosamente tras caer desde el piso 18

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Una joven sobrevive milagrosamente tras caer desde el piso 18

En China, una joven de 20 años logró sobrevivir a pesar de haber caído desde el balcón de un edificio residencial de 18 pisos. Así lo informó South China Morning Post ,

Según se informó, el incidente ocurrió el 12 julio alrededor de las 4:00 de la madrugada. La joven se arrojó del balcón tras una discusión con su novio. Durante la caída, las ramas de un árbol ralentizaron su velocidad y sobrevivió gracias a que cayó sobre unos arbustos.

Tras el incidente, su novio la llevó inmediatamente al hospital y pagó los primeros 20 000 yuanes (aproximadamente 3 000 dólares estadounidenses) para su tratamiento.

El examen médico reveló que la joven sufrió lesiones en la cabeza, los pulmones, el hígado y el bazo, además de fracturas en la pelvis y ambas piernas. Fue sometida a dos cirugías.

El informe señala que dos días antes del incidente, la joven había decidido terminar su relación con su novio y había comprado un billete de tren para regresar a la provincia de Yunnan. Sin embargo, tras una nueva discusión el 11 de julio, su novio le quitó su documento de identidad y su teléfono móvil, y además cerró con llave la puerta de la casa.

Este suceso se dio a conocer ampliamente después de que la familia de la joven pidiera ayuda a través de los medios de comunicación para cubrir los costos médicos. A la madre de la joven le diagnosticaron cáncer en 2022 y la familia ya atravesaba dificultades financieras.

Hasta ahora, los gastos médicos han superado los 100 000 yuanes. La familia tiene deudas con el hospital, aunque logró recaudar 90 000 yuanes a través de una plataforma de donaciones en línea.

ChinaSouth China Morning PostYunnan
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Kamola Shuhratova
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