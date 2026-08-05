El fondo de desarrolladores de videojuegos recauda 100 000 dólares en tres días

·39·Tecnología
El fondo de desarrolladores de videojuegos recauda 100 000 dólares en tres días

El Game Industry Hardship Fund, una campaña benéfica creada para apoyar a los trabajadores de la industria de los videojuegos que han afrontado graves dificultades en los últimos años, logró recaudar más de 100 000 dólares en solo tres días. La iniciativa fue puesta en marcha por el estudio Necrosoft Games y el sindicato United Videogame Workers (UVW-CWA), y los fondos recaudados se destinan a profesionales que han perdido su empleo. Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, la campaña ofrece a los usuarios 127 juegos con un valor total superior a 1 000 dólares, entre ellos A Short Hike y Arranger. La donación mínima para obtener el paquete es de 10 dólares. Tras alcanzar rápidamente el objetivo inicial de 100 000 dólares, los organizadores elevaron la meta a 200 000 dólares y ampliaron la campaña otros 10 días.

Cómo se distribuye la ayuda financiera

Los fondos recaudados son distribuidos por el sindicato UVW-CWA entre los trabajadores de la industria de los videojuegos que perdieron su empleo en Estados Unidos y Canadá durante los dos últimos años. La ayuda se utiliza para cubrir gastos esenciales, como impuestos, alquiler y compra de alimentos.

Para recibir ayuda se establecieron dos niveles de apoyo:

  • pagos inferiores a 1 000 dólares para gastos pequeños;
  • ayudas de entre 1 000 y 5 000 dólares para gastos importantes que requieren una revisión adicional.

Crisis y despidos en la industria

Esta iniciativa benéfica surge en un contexto de amplias oleadas de despidos que afectan a la industria de los videojuegos en todo el mundo. Durante los últimos años, los grandes estudios han realizado despidos masivos de forma periódica. Un ejemplo claro es la reducción de unos 3 200 empleados en las divisiones de Xbox.

Según Necrosoft Games, aproximadamente el 33 % de los profesionales del sector perdió su empleo durante los dos últimos años. Los especialistas señalan que la situación se ha complicado aún más porque algunas empresas planean sustituir los procesos de producción por la automatización y las tecnologías de inteligencia artificial.

Actualmente, el fondo United Videogame Workers se financia principalmente mediante esta campaña y las cuotas sindicales. Los representantes de la organización señalaron que todavía no aceptan donaciones directas, aunque estudian la posibilidad de introducir este tipo de apoyo en el futuro. UVW-CWA continúa defendiendo los derechos e intereses de los trabajadores ante los rápidos cambios del mercado de creación de videojuegos.

VideojuegosDesarrolladoresDonacionesAyuda FinancieraSindicato
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Las 8 startups australianas más prometedoras llegan al escenario de Stripe Tour SydneyLas 8 startups australianas más prometedoras llegan al escenario de Stripe Tour SydneyHoy, 22:22Samsung presenta una nueva arquitectura de memoria para sistemas de inteligencia artificialSamsung presenta una nueva arquitectura de memoria para sistemas de inteligencia artificialHoy, 21:58Descubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de AppleDescubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de AppleHoy, 21:58Microsoft cambia su recomendación de RAM para los PC gaming con Windows 11Microsoft cambia su recomendación de RAM para los PC gaming con Windows 11Hoy, 21:25Hark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHoy, 20:52Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Hoy, 20:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil