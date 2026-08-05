Inteligencia artificial y globos meteorológicos: WindBorne recauda 37 millones de dólares

·34·Tecnología
Inteligencia artificial y globos meteorológicos: WindBorne recauda 37 millones de dólares

Los últimos avances en inteligencia artificial están provocando un cambio radical en el campo de la meteorología. Las nuevas tecnologías de aprendizaje profundo desarrolladas mediante grandes modelos de lenguaje permiten ejecutar modelos meteorológicos incluso en simples portátiles, en lugar de utilizar superordenadores extremadamente potentes. Según informa TechCrunch, la startup acelerada WindBorne Systems, que busca convertir las previsiones meteorológicas en un negocio más útil y rentable aprovechando estas capacidades, ha recaudado 37 millones de dólares en una ronda de Series B. Así lo informa TechCrunch.com.

La ronda de financiación, liderada por Khosla Ventures y Galvanize, también contó con la participación de TransLink Capital, Lux Capital y los inversores anteriores. Como resultado, la valoración total de la startup alcanzó los 250 millones de dólares. Fundada en 2019, la empresa planeaba inicialmente recopilar datos únicos mediante sensores atmosféricos económicos y globos meteorológicos capaces de permanecer en vuelo durante largos periodos.

Durante los últimos cuatro años, el desarrollo de modelos de predicción meteorológica basados en inteligencia artificial ha permitido a la empresa crear sus propias previsiones. Antes, este tipo de trabajo estaba fuera del alcance de muchas compañías privadas debido al coste extremadamente elevado de los superordenadores necesarios para simular la atmósfera. Actualmente, WindBorne cuenta con 20 plataformas de lanzamiento en todo el mundo y mantiene cerca de 600 globos en el cielo en cualquier momento. Estos recopilan datos incluso en zonas de difícil acceso, como el centro de un tifón.

Una red global de datos y ventaja tecnológica

Según John Dean, director ejecutivo de la empresa, WindBorne ha comenzado recientemente a probar sensores atmosféricos que caen al océano y continúan realizando mediciones como boyas a la deriva. La base de datos privada creada mediante este sistema, conocido como «sistema nervioso planetario», refuerza el modelo de predicción de la empresa. El modelo también incorpora datos de organismos gubernamentales de todo el mundo.

«Hemos demostrado que la precisión aumenta cuando incorporamos los globos a las predicciones y que el valor de cada punto de datos es muy superior al de los datos de los satélites», afirma John Dean. Este enfoque redujo la señal de demanda para los inversores de capital riesgo y garantizó el crecimiento de los ingresos.

Planes futuros y sector privado

Actualmente, los principales clientes de la empresa son organismos gubernamentales. En particular, el National Weather Service de Estados Unidos compra datos de WindBorne, mientras que la US Air Force y la US Navy la financian mediante colaboraciones de investigación. Entre otros proyectos, la empresa trabaja en modelos de predicción capaces de funcionar a bordo de barcos con conectividad limitada.

En el futuro, la empresa quiere centrarse en el mercado comercial, especialmente en fondos de inversión que predicen los precios de las materias primas y los resultados empresariales utilizando datos meteorológicos. Con los nuevos fondos recaudados, WindBorne planea aumentar su capacidad de computación, sustituir la comunicación satelital de su red de globos por una red de radiocomunicaciones y crear un equipo especializado en ampliar su cartera de clientes del sector privado.

Inteligencia ArtificialMeteorologíaTecnologíaStartupInversión
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Hark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegadorHoy, 20:52Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Google Assistant dejará paso a la inteligencia artificial Gemini en 2026Hoy, 20:52Shopify: la búsqueda con inteligencia artificial impulsa las ventasShopify: la búsqueda con inteligencia artificial impulsa las ventasHoy, 20:51Zoox, propiedad de Amazon, empieza a cobrar por sus coches autónomos en Las VegasZoox, propiedad de Amazon, empieza a cobrar por sus coches autónomos en Las VegasHoy, 20:28Asus cancela el pedido de GeForce RTX 5090 y aumenta su precioAsus cancela el pedido de GeForce RTX 5090 y aumenta su precioHoy, 20:23Un tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados UnidosUn tribunal anula la decisión de 20.000 millones de dólares de la Agencia de Protección Ambiental de Estados UnidosHoy, 19:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil