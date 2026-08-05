Los jugadores del Chelsea Cole Palmer y Levi Colwill se perderán el partido de Nueva York

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Los jugadores del Chelsea Cole Palmer y Levi Colwill se perderán el partido de Nueva York

Los jugadores clave del Chelsea, Cole Palmer y Levi Colwill, no pudieron disputar el amistoso contra la Juventus en el estadio Kai Tak de Hong Kong. Según Goal.com, el cuerpo técnico y médico decidió, como medida de precaución, no incluir en la convocatoria a estos dos titulares después de que sufrieran pequeñas lesiones durante la pretemporada. Goal.com informa .

La ausencia de estos futbolistas, que habían participado activamente en la preparación bajo las órdenes del nuevo entrenador Xabi Alonso, causó cierta decepción entre los aficionados. En particular, la baja de Cole Palmer, que ha mostrado un nivel excelente desde su llegada al club, redujo las opciones ofensivas del Chelsea.

En declaraciones a los periodistas antes del partido, Cole Palmer afirmó que estaba decepcionado por no poder jugar debido a un pequeño problema físico, aunque se mostró encantado con el excelente apoyo recibido en Hong Kong. El futbolista de 24 años salió desde el banquillo en la victoria por 6-4 contra Western Sydney Wanderers, correspondiente a la Sydney Super Cup disputada en Australia, y dio una asistencia. También fue titular contra el Tottenham.

Los cambios tácticos de Xabi Alonso y las nuevas oportunidades

La baja de dos titulares obligó al entrenador Xabi Alonso a introducir cambios en el once. Para cubrir la ausencia de Levi Colwill en el centro de la defensa, Wesley Fofana y Tosin Adarabioyo formaron pareja. En ataque, João Pedro recibió la tarea de compensar la falta de creatividad de Cole Palmer, mientras que Danny Welbeck, incorporado durante el mercado de fichajes de verano, tuvo la oportunidad de debutar con el Chelsea.

En los laterales, Marco Palestra y Jorrel Hato también mantuvieron sus puestos. En el centro del campo, el canterano Mahdi Nikol-Jazuli, de 16 años, fue titular por primera vez junto a Moisés Caicedo y llamó la atención de los especialistas.

El regreso de Mykhailo Mudryk

Mientras Cole Palmer y Levi Colwill seguían el partido desde el banquillo o fuera de la convocatoria, el regreso de Mykhailo Mudryk al banquillo fue una noticia muy positiva para el equipo. El extremo ucraniano se reincorporó al grupo después de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo anulara su suspensión de cuatro años.

En una entrevista, el entrenador Xabi Alonso habló sobre la situación de Mykhailo Mudryk: «Ayer llegó directamente del aeropuerto al hotel. Por eso, el día estuvo dedicado principalmente a evaluar su estado físico y a facilitar su adaptación al equipo. Puede que todavía no esté preparado para jugar 90 minutos, pero está en la convocatoria y puede saltar al campo. Estamos felices de que Mykhailo esté con nosotros», declaró el técnico.

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