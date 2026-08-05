Chelsea ultima el fichaje del defensor del Rayo Vallecano

Chelsea continúa con su actividad en el mercado de fichajes de verano y está cerca de incorporar al defensa Pep Chavarría, del Rayo Vallecano. Según ESPN y la Press Association, el traspaso del lateral izquierdo de 28 años costará al club inglés alrededor de 16,3 millones de libras. El acuerdo será un paso importante para renovar la plantilla dirigida por Xabi Alonso y aumentar la competencia en la defensa. Sobre ello, Goal.com informa .

Tras alcanzar la final de la Conference League con su equipo la temporada pasada, Chavarría llevaba varios años llamando la atención de los ojeadores europeos. Desde que llegó procedente del Real Zaragoza en 2022, ha acumulado cuatro temporadas de experiencia en la máxima categoría. Su llegada supone un nuevo giro en la política de fichajes del Chelsea, que ahora apuesta por jugadores experimentados que ya han demostrado su nivel en las principales ligas europeas.

Renovación de la plantilla y estrategia basada en la experiencia

Bajo las órdenes de Xabi Alonso, el Chelsea se centra más que en el pasado en fichar jugadores experimentados capaces de aportar liderazgo al vestuario. El club ya había incorporado al delantero de 35 años Danny Welbeck, procedente del Brighton, y a Jordan Henderson, de 36 años, tras su salida del Brentford. El fichaje de Chavarría será la tercera incorporación defensiva de la temporada, después de Marco Palestra, llegado del Atalanta en julio, y Maxence Lacroix, incorporado del Crystal Palace la semana pasada.

La llegada del español ofrecerá mayor libertad táctica al cuerpo técnico del Chelsea. Chavarría puede rendir con la misma eficacia en una línea defensiva tradicional de cuatro jugadores y como carrilero en los sistemas más abiertos que Xabi Alonso utiliza con frecuencia. Esto ampliará las opciones del equipo para adaptar su estilo de juego a los rivales durante la temporada.

Movimientos en la plantilla y salidas de jugadores

El Chelsea experimentó cambios profundos en su plantilla durante el mercado de verano. El club se despidió de varios jugadores conocidos para reducir la masa salarial y adaptarse a las exigencias tácticas de Xabi Alonso. Marc Cucurella se marchó al Real Madrid, mientras que el canterano Trevoh Chalobah fue traspasado definitivamente al Como italiano. Allí ayudará al equipo dirigido por la leyenda Cesc Fàbregas a preparar su histórico debut en la Champions League.

Según Goal.com, Tyrique George y Andrey Santos también abandonaron el club durante el parón estival. El elevado número de salidas demuestra que la directiva está decidida a acometer cambios y considera necesarias transformaciones profundas para recuperar el equilibrio de la plantilla. La llegada de Pep Chavarría es otra pieza de este ambicioso proyecto a largo plazo.