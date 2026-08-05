Fabio Cannavaro toma una decisión drástica: la selección será rejuvenecida

El sistema de selección de jugadores de la selección de Uzbekistán cambiará considerablemente. El entrenador Fabio Cannavaro anunció que el estado actual del futbolista, y no sus servicios pasados o su reputación, será el criterio decisivo.

El técnico italiano reconoció que, al elegir la convocatoria para el Mundial, dio oportunidades a algunos jugadores experimentados teniendo en cuenta sus méritos anteriores. Ahora planea rejuvenecer la selección, probar nuevos nombres y abrir la puerta incluso a talentos de 17 años.

« Esto fue una lección especial para mí »

En una rueda de prensa, Cannavaro no ocultó que su experiencia en el Mundial había cambiado su enfoque para seleccionar jugadores.

« A partir de ahora, no convocaré a los jugadores por sus servicios anteriores. Esto fue una lección especial para mí ».

Según el entrenador, para formar la plantilla del Mundial se tuvieron en cuenta los méritos de muchos futbolistas que habían contribuido de forma importante en la fase de clasificación.

En cierta medida, esta decisión se basaba en el principio de justicia colectiva. Se consideró que los jugadores que habían participado en la histórica clasificación merecían disputar el Mundial.

Sin embargo, los resultados de la gran competición mostraron a Cannavaro que los méritos del pasado y el estado de forma actual no siempre son iguales.

« Decidí llevar a muchos jugadores por sus méritos en la fase de clasificación para el Mundial. Ahora empezaremos a rejuvenecer la selección ».

De este modo, el entrenador criticó abiertamente algunas decisiones tomadas para el Mundial y anunció que actuará de otra manera en las próximas competiciones.

No habrá puestos permanentes en la selección

El nuevo enfoque de Cannavaro no significa que los jugadores experimentados vayan a quedar automáticamente fuera de la selección. Sin embargo, sus actuaciones anteriores ya no serán garantía suficiente para recibir una nueva convocatoria.

Los principales criterios para un futbolista serán:

— jugar con regularidad en su club;

— su estado físico;

— sus resultados en los últimos partidos;

— su adaptación a las exigencias tácticas del entrenador;

— su actitud en los entrenamientos.

Esto significa que la competencia comenzará de nuevo antes de cada concentración. El líder de ayer tendrá que demostrar otra vez su valor hoy, mientras que un futbolista que nunca haya sido convocado podrá ganarse una oportunidad con buenas actuaciones.

Incluso antes del Mundial, Cannavaro había señalado que se fijaría en el rendimiento mostrado sobre el terreno de juego y no en la edad de los futbolistas. En la rueda de prensa oficial de la Federación de Fútbol de Uzbekistán, afirmó que convocaba a los jugadores que consideraba preparados y capaces de convencerlo.

Su nueva declaración demuestra que este principio se aplicará ahora con mayor firmeza.

Se ampliará el círculo cerrado

Cannavaro también criticó el sistema de selección que se había consolidado durante muchos años en la selección nacional.

« Antes se seleccionaba a 22 o 23 jugadores para la selección y se realizaba la concentración con ese grupo. Los demás futbolistas prácticamente no tenían oportunidades de jugar con la selección ».

Este sistema puede fortalecer el entendimiento entre los jugadores del once titular. Pero si el círculo de selección no cambia durante mucho tiempo, la puerta de la selección se cierra para los nuevos futbolistas que destacan en el campeonato nacional.

La reducción de la competencia puede crear la sensación de que el puesto de los titulares está garantizado. Cannavaro intenta cambiar precisamente ese ambiente.

Antes del Mundial, estudió un grupo ampliado de 40 futbolistas y después lo redujo a 30. Los datos de la FIFA también señalaban que la plantilla prestaba atención a los jugadores jóvenes junto a los líderes experimentados.

Ahora, una selección tan amplia podría convertirse en un método de trabajo permanente y no en una experiencia aislada.

« Aunque tenga 17 años »

La promesa más importante de Cannavaro está relacionada con dar oportunidades a los jóvenes futbolistas.

« Mi visión es diferente. Daré una oportunidad a todos, aunque tenga 17 años ».

Esta declaración significa que la edad en el pasaporte no será un obstáculo para ser convocado a la selección. Si un joven logra convencer al cuerpo técnico en la Superliga o en competiciones juveniles, podrá ser probado con la selección absoluta.

Sin embargo, rejuvenecer la selección no consiste únicamente en sustituir a los veteranos por jóvenes. Lo importante es encontrar futbolistas preparados para competir, capaces de jugar a gran intensidad y soportar la presión del nivel internacional.

Dar una oportunidad a un joven también exige cierta paciencia con sus errores. De lo contrario, que un jugador convocado una sola vez quede fuera definitivamente tras un partido desafortunado no conducirá a una renovación real.

Se construirá un nuevo equipo para la Copa Asiática

El proceso de rejuvenecimiento de la selección comienza al mismo tiempo que los cambios tácticos de Cannavaro. El entrenador ya había anunciado su intención de utilizar cuatro defensas y un sistema 4-3-3 con Uzbekistán.

Para ello no solo harán falta jugadores jóvenes, sino también futbolistas capaces de responder a las exigencias del nuevo sistema. Se necesitará velocidad en las bandas, gran intensidad en el centro y presión inmediata tras perder el balón.

Por eso, en las próximas concentraciones podrían aparecer más nombres nuevos, mientras que algunos jugadores habituales durante muchos años podrían quedarse sin convocatoria.

La tarea de Cannavaro no es sencilla: debe gestionar el relevo generacional y, al mismo tiempo, lograr un gran resultado en la Copa Asiática.

Si para el Mundial se tuvieron en cuenta los méritos pasados de los futbolistas, la próxima convocatoria estará determinada por su rendimiento actual. En la nueva política de Cannavaro, el nombre dará paso a la forma y la edad a la preparación. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!