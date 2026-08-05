Cannavaro se dirige a la prensa: «Hablar delante de una cámara es fácil…»

Al final de la rueda de prensa, el seleccionador de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, se dirigió abiertamente a los periodistas. El técnico italiano expresó su descontento con algunas informaciones difundidas sobre su trabajo y destacó que las relaciones deben basarse en el respeto mutuo.

Cannavaro negó especialmente las versiones según las cuales se había alejado del equipo y se había marchado inmediatamente a Italia para descansar después del Mundial. Afirmó que algunos periodistas, entre los que más lo habían criticado, no acudieron a la rueda de prensa para formularle sus preguntas directamente.

«Os respeto»

Cannavaro comenzó su intervención con el concepto más importante en la relación entre un periodista y un entrenador: el respeto.

«Creo que el respeto es lo más importante. Os respeto como periodistas y espero recibir de vosotros el mismo respeto».

El seleccionador afirmó que trabaja sin descanso en Uzbekistán, con el objetivo principal de ayudar a los futbolistas y desarrollar a la selección nacional.

Según su opinión, últimamente se han difundido algunos hechos sin estudiarlos por completo y sin consultar la posición del entrenador.

«Estoy trabajando aquí sin descanso y quiero ayudar a los futbolistas. A pesar de ello, entre los periodistas se está difundiendo mucha información incorrecta».

Cannavaro no enumeró una por una las informaciones a las que se refería. Sin embargo, las preguntas sobre su salario, su viaje a Italia, su trabajo con el equipo y sus planes después del Mundial ocuparon la mayor parte de la rueda de prensa.

«Sentarse delante de una cámara y hablar es muy fácil»

El técnico italiano aclaró que no está en contra de las críticas, pero que espera que las preguntas se formulen de manera abierta y directa.

Según explicó, algunos de los periodistas que más opinan en las redes sociales o en programas de televisión no participaron en la rueda de prensa.

«Los periodistas que más hablan no encontraron la fuerza para venir a la rueda de prensa. Porque sentarse delante de una cámara y hablar es muy fácil. Pero venir aquí y hacerme esas mismas preguntas no está al alcance de todos».

Estas palabras fueron el momento más tenso de la rueda de prensa. Cannavaro no pidió a los periodistas que dejaran de criticarlo, sino que le hicieran preguntas y escucharan sus respuestas.

Para el entrenador, la principal objeción no era la existencia de opiniones negativas, sino que algunas conclusiones relacionadas con él se difundieran sin conocer su posición.

Respuesta a las informaciones sobre su viaje a Italia

Cannavaro volvió a negar las versiones según las cuales había abandonado la selección nacional después del Mundial.

«No me he escapado a ninguna parte. Estuve con la selección nacional hasta el final del Mundial. Trabajamos juntos durante cuatro meses y realizamos concentraciones».

Explicó que el cuerpo técnico había llevado a cabo un largo proceso de preparación antes del Mundial. En una rueda de prensa oficial anterior, Cannavaro también había dicho que los miembros del cuerpo técnico seguían regularmente a los futbolistas y trabajaban para mejorar la condición física del equipo.

El entrenador señaló que solo volvió a casa después de terminar el Mundial para pasar tiempo con su familia. Explicó la situación con humor y dijo que su esposa también estaba molesta por el largo periodo que había pasado trabajando.

«Por eso, hablando en broma, diría que mi esposa también se quejó de ello. Así que necesitaba estar en casa al menos un mes».

Según la explicación de Cannavaro, esta pausa no significaba que renunciara a la selección de Uzbekistán ni que hubiera decidido rescindir su contrato.

La puerta a las críticas sigue abierta

Durante la rueda de prensa, Cannavaro respondió a las preguntas de los periodistas y señaló que las sugerencias y las críticas sobre su trabajo podían transmitirse a través de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán.

«Creo que he respondido a todas las preguntas. Si tienen más preguntas o sugerencias, pueden dirigirse a la AFU».

El entrenador pidió disculpas por la duración de la rueda de prensa. Sin embargo, la prolongación del diálogo también mostró hasta qué punto se habían acumulado las preguntas y habían aumentado los debates en torno a la selección.

Después de los resultados en el Mundial, es natural que las decisiones del seleccionador, sus elecciones de jugadores, su método de trabajo y su contrato sigan en el centro de la atención pública. Cannavaro tampoco está exento de críticas. Al mismo tiempo, cualquier afirmación contundente debe equilibrarse con la posición del entrenador y con hechos verificados.

La principal exigencia de Cannavaro es una sola

Durante la rueda de prensa se plantearon distintas preguntas sobre la táctica, la alineación, el salario y los planes futuros. Sin embargo, el mensaje final de Cannavaro unió todos los temas en un mismo punto.

«Para terminar, quisiera pedirles una vez más que mantengamos el respeto mutuo. ¡Gracias a todos!»

El técnico italiano no pidió a los periodistas que lo elogiaran ni que se abstuvieran de criticarlo. Su exigencia es que formulen las preguntas abiertamente, verifiquen la información y respeten su derecho a responder.

A partir de ahora, más que las duras palabras de Cannavaro hacia los medios, será importante saber hasta qué punto este diálogo abierto puede cambiar el entorno informativo de la selección nacional. Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales.