Mundial 2026: Calendario de partidos de los grupos G y H para hoy

La Copa del Mundo entra en su fase decisiva. Hoy, en la noche del 21 al 22 de junio, se disputarán los siguientes encuentros de los grupos G y H.

Partidos del grupo G

En este cuarteto, se enfrentarán representantes de Europa, Asia, Oceanía y África:

Partidos del grupo H

En el grupo H, España, uno de los aspirantes al título, junto con representantes de América Latina y África, saltarán al campo:

21:00. España — Arabia Saudita

03:00. Uruguay — Cabo Verde

Estos encuentros son fundamentales para definir la correlación de fuerzas en el grupo y aclarar las posibilidades de los equipos que luchan por el pase a la siguiente ronda.