Mundial 2026: Calendario de partidos de los grupos G y H para hoy
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La Copa del Mundo entra en su fase decisiva. Hoy, en la noche del 21 al 22 de junio, se disputarán los siguientes encuentros de los grupos G y H.
Partidos del grupo G
En este cuarteto, se enfrentarán representantes de Europa, Asia, Oceanía y África:
06:00. Nueva Zelanda — Egipto
Partidos del grupo H
En el grupo H, España, uno de los aspirantes al título, junto con representantes de América Latina y África, saltarán al campo:
21:00. España — Arabia Saudita
03:00. Uruguay — Cabo Verde
Estos encuentros son fundamentales para definir la correlación de fuerzas en el grupo y aclarar las posibilidades de los equipos que luchan por el pase a la siguiente ronda.
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