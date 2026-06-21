Gavi sobre las críticas: «Portugal fue criticado la mitad que nosotros»

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Gavi sobre las críticas: «Portugal fue criticado la mitad que nosotros»

El centrocampista de la selección española, Gavi, reaccionó a las críticas recibidas tras el inesperado empate (0-0) contra Cabo Verde en la primera jornada del Mundial. El jugador comparó la presión mediática sobre los españoles con la situación tras el empate de Portugal contra la RD Congo (1-1).

Declaraciones de Gavi al diario « A Bola »

El joven centrocampista señaló que comprende los ataques hacia él y su equipo, pero que algunas críticas son injustas:

«Nosotros, como equipo, hicimos un mal partido. A mí me han criticado más que a los demás, pero lo entiendo. De hecho, era lo que esperaba. Muchos de los que critican no entienden el fútbol. Se quedan atrapados en detalles: goles y asistencias.»

«Para mí, el fútbol es algo más grande, pero bueno, que cada uno lo vea como quiera. Si hubiéramos ganado, no habría tanto ruido. El rival jugó con 5 defensas, no fue fácil. Pero, por ejemplo, Portugal empató contra la RD Congo y no recibió ni la mitad de las críticas que nos llegan a nosotros.»

Puntos clave de la entrevista

Según Gavi, el ambiente negativo alrededor de la selección española ha sido exagerado debido a los siguientes factores:

  • Análisis superficial: Los aficionados y expertos evalúan solo el resultado frío y la cantidad de goles, no el contenido interno del juego.

  • El «autobús» del rival: La línea defensiva cerrada de Cabo Verde con 5 defensores obstaculizó el fútbol de combinación de España.

  • Doble rasero: Aunque Portugal también perdió puntos contra un rival considerado más débil, la mayor presión recae sobre la selección española.

Próximo partido: oportunidad de superar la presión

La selección española salta hoy al campo para olvidar el tropiezo de la primera jornada y recuperar terreno en el grupo.

  • Competición: Mundial 2026, Grupo H, Jornada 2

  • Rival: Arabia Saudita

  • Fecha: 21 de junio (hoy)

Este encuentro es fundamental para que Gavi y sus compañeros respondan a los críticos y mantengan sus opciones de llegar a los playoffs.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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