Las 8 startups australianas más prometedoras llegan al escenario de Stripe Tour Sydney

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Las 8 startups australianas más prometedoras llegan al escenario de Stripe Tour Sydney

El equipo de Startup Battlefield de TechCrunch seleccionó los proyectos australianos más avanzados e innovadores. Las ocho startups más destacadas del país obtuvieron la oportunidad de presentar sus ideas en el evento Stripe Tour Sydney, que se celebrará el 19 de agosto en Sídney. Estas participantes ofrecen soluciones avanzadas que marcarán el futuro de las tecnologías empresariales, el bienestar, el entretenimiento y los medios. TechCrunch.com informa .

Según ixbt.com, los ganadores de esta selección no solo recibirán 15 000 dólares estadounidenses en créditos de pago de Stripe, sino que también competirán por atraer la atención de inversores internacionales y conseguir un lugar en el escenario Startup Battlefield 200 del prestigioso TechCrunch Disrupt, en San Francisco. Las ocho startups seleccionadas sorprendieron a los especialistas con sus productos basados en inteligencia artificial y gobernanza digital.

Líderes en inteligencia artificial y seguridad

Entre las participantes destacan las plataformas dedicadas a la seguridad empresarial y la lucha contra el fraude. Aigentsphere es una plataforma independiente de gobernanza y supervisión de la inteligencia artificial que permite a las empresas ampliar de forma segura y eficaz el trabajo de sus agentes de inteligencia artificial. Apate ayuda a bancos, operadores de telecomunicaciones y organismos públicos a descubrir operaciones fraudulentas: entabla conversaciones en directo con los estafadores y las convierte en datos en tiempo real.

Asimismo, el sistema operativo Callease Ai, diseñado para centros de control de seguridad física, ofrece un motor de voz basado en inteligencia artificial que automatiza las tareas de seguridad y patrullaje. Choosey App simplifica la gestión de la fuerza laboral al proporcionar a las empresas contratación rápida y un sistema de pago de salarios en el mismo día mediante inteligencia artificial agéntica.

Innovaciones en marketing, salud y medios

Las demás startups seleccionadas también buscan digitalizar distintos sectores:

  • Doomers AI — ayuda a las empresas de inteligencia artificial a convertir en tendencia sus lanzamientos de productos en la plataforma X.
  • Startupequ — personaliza la alimentación saludable mediante un motor de inteligencia artificial basado en 10 años de datos.
  • LeadStory — una capa de inteligencia de vídeo que responde a consultas en lenguaje natural a partir de clips deportivos, noticias y finanzas.
  • Preve — una plataforma para clínicas de fisioterapia que automatiza los planes de tratamiento y la participación de los pacientes.
Todas estas startups muestran el potencial del ecosistema tecnológico australiano y dan un paso importante hacia la expansión en el mercado global. Las presentaciones en el escenario de Sídney serán decisivas para su futuro.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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