Se anunció el nombre del mejor entrenador de julio en la Superliga de Uzbekistán, y el premio fue para Mirjalol Qosimov. El técnico del OKMK llevó a su equipo a la victoria en sus tres partidos del mes y superó a los demás candidatos.

Este reconocimiento no es solo un premio oficial. En julio, el juego de los «mineros» demostró que el equipo de Mirjalol Qosimov había vuelto a luchar seriamente por los trofeos. Ahora surge la pregunta principal: ¿podrá el OKMK mantener este ritmo durante toda la temporada?

¿Por qué julio fue tan favorable para Qosimov?

El OKMK ganó los tres partidos que disputó en julio. En esos encuentros, el equipo marcó 9 goles y encajó 4.

Estas cifras demuestran que el equipo no solo obtuvo resultados, sino que también fue muy activo en ataque. Tres victorias en un mes son el argumento más sólido para un entrenador. Si además tenemos en cuenta que estos triunfos influyeron directamente en la clasificación, que Qosimov fuera elegido entrenador del mes parece una decisión lógica.

La competencia fue intensa

Mirjalol Qosimov también tuvo que afrontar una competencia muy seria por este premio. Entre los candidatos al título de mejor entrenador de julio estaban:

Islom Ismoilov — Neftchi,

Roziqul Berdiev — Nasaf,

Vadim Abramov — Dinamo

también.

Estos nombres bastan para mostrar lo reñida que fue la lucha. Se trata de entrenadores reconocidos en la Superliga por su estilo, experiencia y resultados. En este contexto, el primer puesto de Qosimov demuestra que su trabajo en julio recibió un reconocimiento especial.

¿Hasta dónde puede llegar el OKMK en la clasificación?

Actualmente, el OKMK ocupa la cuarta posición de la clasificación de la Superliga con 25 puntos. Todavía no es una posición que decida el título, pero demuestra que el equipo tiene serias opciones en la lucha por los primeros puestos.

El pleno de resultados de julio dio un gran impulso al OKMK en dos aspectos:

en primer lugar, el equipo se acercó a los puestos altos en cuanto a puntos;

en segundo lugar, la confianza de los futbolistas en sus propias capacidades aumentó considerablemente.

Normalmente, cerca de las fases decisivas de la temporada, este tipo de rachas revela el verdadero potencial de un equipo. Si los dirigidos por Qosimov mantienen este ritmo, sería un error considerar al OKMK un equipo que solo lucha por el cuarto puesto.

¿Qué distingue a Qosimov?

Mirjalol Qosimov es considerado uno de los entrenadores más experimentados del fútbol uzbeko y un técnico que sabe manejar bien la presión. Sus equipos suelen destacar por su carácter, disciplina y combatividad.

El OKMK de julio mostró precisamente esas cualidades:

saber jugar para conseguir resultados,

eficacia en ataque,

no perder puntos en los momentos difíciles,

mantener la regularidad en la competencia.

Lo más importante es que el equipo de Qosimov habló este mes no con simples estadísticas, sino con resultados concretos. Tres partidos, tres victorias: el trabajo del entrenador quedó demostrado en el campo.

¿Es el premio de julio el inicio de una gran remontada?

El premio al mejor entrenador del mes no siempre determina el desenlace de la temporada. Sin embargo, muestra en qué dirección avanza un equipo. En el caso del OKMK, este reconocimiento indica que el club va por el camino correcto.

Por ahora, los «mineros» ocupan la cuarta posición. Pero después de sus resultados de julio, el OKMK debe ser visto de otra manera. El equipo de Qosimov se está convirtiendo en una fuerza cada vez más peligrosa en la lucha por los primeros puestos.

La principal tarea de Qosimov será ahora convertir el éxito de un mes en una dinámica sólida durante toda la temporada.

¿Crees que Mirjalol Qosimov era el candidato más merecedor del premio de julio? ¿Puede el OKMK terminar la temporada entre los tres primeros? Deja tu opinión en los comentarios.