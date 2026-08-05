Mykhailo Mudryk vuelve a los terrenos de juego tras 615 días de ausencia

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Mykhailo Mudryk vuelve a los terrenos de juego tras 615 días de ausencia

El delantero ucraniano Mykhailo Mudryk regresó oficialmente al fútbol profesional tras cumplir su suspensión. Según Goal.com, el jugador disputó su primer partido después de 615 días de ausencia relacionados con un caso de dopaje. Sobre ello, Goal.com informa que

este esperado acontecimiento tuvo lugar en un amistoso entre Chelsea y Juventus disputado en Hong Kong. Mudryk entró al campo en el minuto 82 y jugó sus primeros minutos bajo las órdenes de Xabi Alonso.

Su entrada al campo quedó marcada por los calurosos aplausos de los aficionados del Chelsea en las gradas, que se pusieron de pie para recibirlo. El cuerpo técnico sentado en el banquillo también aplaudió al futbolista.

El caso de dopaje y el historial de la suspensión

Cabe recordar que Mykhailo Mudryk fue suspendido provisionalmente tras ser acusado de consumir meldonio a raíz de unos análisis realizados a finales de 2024. A comienzos de 2026, la Asociación Inglesa de Fútbol le impuso una suspensión de cuatro años.

A pesar de ello, el jugador siempre defendió su inocencia. La situación cambió radicalmente en julio de 2026, después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) modificara los criterios para detectar esta sustancia.

Según las nuevas normas, la concentración de la sustancia detectada en el organismo del jugador no debía considerarse una infracción. Finalmente, la AMA, la Asociación Inglesa de Fútbol y el jugador alcanzaron un acuerdo satisfactorio.

El regreso al campo y los planes de futuro

De acuerdo con la decisión revisada, la duración de la suspensión de Mudryk se redujo al periodo ya cumplido: un año y ocho meses. Esto le permitió incorporarse de inmediato a la plantilla del Chelsea y comenzar los entrenamientos.

El partido contra Juventus fue el primer paso práctico del futbolista ucraniano tras superar una dura etapa. Se espera que su regreso amplíe las opciones del Chelsea en la línea ofensiva.

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