Prates lanza una amenaza a sus rivales: «Os mandaré directamente al “Reino del Dolor”»

Carlos Prates, uno de los contendientes más cercanos al campeonato en el peso wélter de la UFC, lanzó un duro mensaje a sus rivales. El peleador brasileño expresó su confianza en ganar el cinturón en su próximo combate y afirmó que luego tendrá «asuntos pendientes» con los atletas que lo mencionan.

Con 24 victorias y 7 derrotas, Prates ocupa el primer puesto del peso wélter en el ranking oficial de la UFC. Sin embargo, su próxima pelea aún no ha sido anunciada oficialmente.

«A cada uno de vosotros os mandaré al “Reino del Dolor”»

En su intervención en las redes sociales, Prates se dirigió a Sean Brady, Uroš Medić y otros peleadores que han estado mencionando su nombre.

«Muchos de vosotros, incluidos Sean Brady, Uroš Medić y otros deportistas, me estáis nombrando. Calmaos, hermanos. En mi próxima pelea conseguiré este cinturón».

El brasileño también destacó que no dejará sin respuesta los desafíos de sus rivales una vez que alcance el campeonato.

«Después de eso, régleré cuentas con cada uno de vosotros individualmente y os mandaré directos al “Reino del Dolor”. Estad preparados. No hay enemistad personal, es solo negocios».

Las declaraciones de Prates no son simple «trash talk». Está intentando calentar aún más la competencia en la división de peso wélter y consolidarse como el próximo contendiente principal al título.

Tres rivales, tres victorias antes de tiempo

La confianza de Prates está respaldada por sus recientes resultados. El brasileño finalizó antes del límite sus últimas tres peleas en la UFC.

En agosto de 2025 noqueó a Geoff Neal en el último segundo del primer asalto. Tres meses después, detuvo a golpes en el segundo asalto al ex campeón Leon Edwards. Y en mayo de 2026, propinó un nocaut técnico en el tercer asalto a otro ex campeón, Jack Della Maddalena.

Prates ha conseguido 19 de sus 24 victorias profesionales por la vía del nocaut. Sus siete triunfos en la UFC han terminado antes del límite y en cada uno de ellos se llevó un bono.

Estos resultados han convertido a Prates en el golpeador más peligroso de la división. Ha demostrado que puede doblegar a un rival no solo con un golpe potente, sino también con patadas bajas, rodillazos, codazos y una presión constante.

La pelea por el campeonato aún no es oficial

Prates asegura que su próximo combate será por el cinturón, pero la UFC todavía no lo ha anunciado oficialmente como el próximo retador.

El campeón del peso wélter, Islam Makhachev, defenderá su título contra Ian Machado Garry en el evento UFC 330, que se celebrará el 15 de agosto en Filadelfia. Garry aparece oficialmente como el contendiente número uno para este combate.

Prates había señalado anteriormente que debería pelear contra el ganador del duelo entre Makhachev y Garry. Tras su contundente victoria sobre Jack Della Maddalena, él cree haber hecho lo suficiente para merecer la oportunidad titular.

Sin embargo, en la división de la UFC también hay otros contendientes bien posicionados como Michael Morales, Sean Brady y otros. Por ello, la organización podría sopesar la opción de darle a Prates una pelea directa por el título o exigirle que dispute otro combate eliminatorio.

La posibilidad de una revancha con Garry sigue abierta

La única derrota de Carlos Prates en la UFC se produjo precisamente ante Ian Garry. El irlandés se impuso por decisión de los jueces en un combate a cinco asaltos celebrado en abril de 2025.

Aunque Prates ejerció una gran presión sobre su rival en el último asalto, no le dio tiempo a recuperar los puntos perdidos en los asaltos anteriores. Tras aquello, noqueó consecutivamente a Neal, Edwards y Della Maddalena para regresar a la carrera por el título.

Si Garry derrota a Makhachev, a Prates no solo se le presentará la oportunidad de luchar por el cinturón, sino también de cobrarse la revancha de la única derrota de su carrera. El brasileño ya expresó anteriormente su deseo de disputar un combate así en su tierra natal.

En caso de que Makhachev resulte vencedor, Prates podría protagonizar un enfrentamiento estilísticamente muy interesante entre un poderoso golpeador y un grappler de élite.

Aún queda trecho hasta Brady y Medić

Sean Brady sigue siendo uno de los peleadores mejor posicionados en el ranking oficial. Por su parte, Uroš Medić, tras una racha de victorias antes del límite, entró en el top 15 y exige peleas contra nombres grandes. En el ranking de la UFC, Brady ocupa el quinto lugar y Medić el decimocuarto.

Tras derrotar a Daniel Rodríguez en Belgrado en apenas 30 segundos, Medić manifestó su deseo de enfrentarse a rivales de la parte alta de la clasificación. Mencionó a Carlos Prates como uno de sus oponentes de ensueño, aunque para su próxima pelea dio más peso al nombre de Leon Edwards.

Prates, en cambio, apunta al cinturón de campeón en lugar de a rivales con menor ranking. Su plan es simple: llegar primero a la cima de la división y luego concederle un turno a cada uno de los que lo han retado.

Ahora, la última palabra la tiene la UFC

Las palabras de Carlos Prates suenan contundentes, pero sus tres últimas peleas evitan que estas declaraciones queden en meras amenazas. Ha derrotado antes del límite a tres rivales duros de forma consecutiva, incluidos dos ex campeones.

Al mismo tiempo, tener confianza en el campeonato y conseguir oficialmente la pelea titular son dos cosas distintas. El próximo rival de Prates dependerá del resultado del duelo Makhachev-Garry y de la decisión de la directiva de la UFC.

El panorama del peso wélter se aclarará después del 15 de agosto. Entonces se sabrá si el siguiente paso de Prates será directo hacia el cinturón o si su camino al “Reino del Dolor” pasará antes por otro oponente. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!