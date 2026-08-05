Descubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de Apple

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Descubren una filtración de la dirección IP en la función Private Relay de Apple

Se han descubierto graves vulnerabilidades en la función Private Relay del navegador Safari de Apple, diseñada para proteger la privacidad de los usuarios. ixbt.com y 404 Media han revelado la existencia de vulnerabilidades que permiten eludir este sistema de protección y determinar la dirección IP real de un usuario. Esta situación vuelve a poner en primer plano la seguridad para millones de suscriptores que confían en la privacidad en línea. TechCrunch.com informa sobre ello.

En una publicación de blog difundida el martes, los investigadores Talal Haj Bakry y Tommy Mysk explicaron que el problema está relacionado con tres características del motor de navegador WebKit, utilizado por todos los navegadores en dispositivos iOS. Según señalaron, esta vulnerabilidad impide que la herramienta de privacidad cumpla plenamente su función y expone las direcciones de red reales.

Diferencias entre privacidad y VPN

Como recuerdan los expertos, Private Relay no es un servicio VPN (Virtual Private Network) convencional. Mientras una VPN protege los datos a nivel de todo el sistema, la función de Apple solo opera dentro del navegador Safari. Además, el servicio está disponible únicamente para los suscriptores de pago de iCloud+. Por ello, los usuarios podrían quedar expuestos al creer que sus actividades en línea están completamente ocultas.

Los investigadores que descubrieron el problema pusieron en marcha un sitio web especial. Cualquier usuario puede utilizarlo para comprobar si su dirección IP real se está filtrando, incluso cuando Private Relay está activado en su dispositivo. Los empleados de TechCrunch también confirmaron el martes, durante unas pruebas, que el sitio logró detectar sus direcciones IP reales.

Relación con Apple y próximas medidas

El investigador Tommy Mysk escribió en su página de la red social X que habían decidido no informar oficialmente de esta vulnerabilidad a Apple. Según explicó, experiencias anteriores demostraron que la comunicación con la empresa podía prolongarse durante meses, que los avisos podían ignorarse y que, en algunos casos, se negaba por completo el impacto del problema. Apple todavía no ha ofrecido un comentario oficial al respecto.

Aun así, los expertos que descubrieron el problema señalaron que habían añadido medidas de protección específicas contra este tipo de filtración de direcciones IP en el navegador privado Psylo que están desarrollando. Estos fallos en el sector tecnológico demuestran una vez más la necesidad de mejorar continuamente los sistemas de protección de los datos de los usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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