Lucid Motors retrasa el lanzamiento de su coche eléctrico asequible

En su intento por encontrar un lugar en el mercado de los vehículos eléctricos, Lucid Motors ha retrasado casi un año el lanzamiento de su crossover Cosmos, su modelo más asequible. Según ixbt.com, la decisión fue tomada por su nuevo director ejecutivo, Silvio Napoli, para evitar los problemas de calidad sufridos por modelos anteriores y proteger a la empresa de una crisis. Techcrunch.com lo informa.

Se esperaba que el precio del crossover Cosmos partiera de 50 000 dólares estadounidenses, pero su lanzamiento se ha pospuesto hasta la segunda mitad de 2027. Esto supone otra prueba importante para una marca que solo ha logrado atraer a un grupo reducido de compradores con sus coches de alta tecnología, pero caros.

Cambios en la dirección y un contexto económico difícil

Según informaciones basadas en el informe financiero del segundo trimestre de la empresa, Silvio Napoli llevó a cabo una profunda reorganización de la dirección desde que asumió oficialmente el cargo el 1 de junio. El vicepresidente sénior de Finanzas, Gagan Dhingra, y varios altos directivos más abandonaron sus puestos. Fueron sustituidos por un equipo directivo completamente nuevo.

El nuevo ejecutivo puso en marcha un amplio programa de reducción de costes con el objetivo de ahorrar 1,4 mil millones de dólares antes de que termine el año. En junio, en particular, la empresa despidió al 18 % de su plantilla, después de haber aplicado previamente otro recorte del 12 %. También se eliminó el segundo turno de la fábrica situada en Arizona.

Problemas de calidad y el modelo Cosmos

La empresa ya había afrontado varias dificultades relacionadas con la calidad de ensamblaje y el software de la berlina Air y del crossover SUV Gravity. Incluso su anterior director ejecutivo interino, Marc Xinterxof, tuvo que disculparse ante los clientes. Silvio Napoli destacó que había retrasado deliberadamente el Cosmos para no repetir los errores anteriores y preparar el producto por completo.

El Cosmos debía ser el primer vehículo construido sobre la nueva plataforma compacta y más asequible de Lucid, de tamaño mediano.

Su precio asequible estaba destinado a atraer a un público más amplio y aumentar considerablemente el volumen de ventas.

Sin embargo, la dirección teme que lanzar al mercado materias primas y tecnologías sin terminar vuelva a perjudicar la reputación de la marca.

En las condiciones actuales, la principal tarea de Lucid Motors es superar sus dificultades financieras, optimizar los costes y garantizar la máxima calidad de los futuros vehículos eléctricos. El tiempo dirá si las medidas firmes del nuevo director ejecutivo ayudarán a salvar la empresa.