Microsoft cambia su recomendación de RAM para los PC gaming con Windows 11

Microsoft ha eliminado de su sitio web oficial la recomendación de 32 GB de RAM como cantidad óptima para los PC gaming modernos. Este cambio ha llamado la atención de numerosos entusiastas de la tecnología y especialistas, ya que podría reflejar una evolución de la situación general del mercado de la RAM y de la estrategia de la empresa. Ixbt.com informa de ello.

Según informan ixbt.com y Windows Latest, se trata de un artículo publicado originalmente en el Centro de ayuda de Windows. En él se afirmaba que 32 GB de RAM constituían la configuración más adecuada y cómoda para los aficionados a los juegos modernos de categoría AAA, los usuarios que ejecutan muchas aplicaciones en segundo plano y quienes desean instalar diversas modificaciones.

¿Por qué desapareció la página recomendada?

La página que alojaba esta guía ha sido eliminada por completo. Cuando los usuarios intentan abrirla, son redirigidos automáticamente a la página principal de la sección. Esto indica que Microsoft está revisando su postura.

Según los especialistas, esta decisión se debe al aumento de los precios de los módulos de RAM DDR4 y DDR5 en el mercado mundial. En este contexto de encarecimiento, los fabricantes de ordenadores y portátiles están volviendo a producir modelos básicos con 8 GB de RAM.

Nuevas tendencias del mercado

Lo sorprendente es que la propia Microsoft también se ha sumado a esta tendencia. Algunas versiones básicas de los dispositivos Surface Pro 12, Surface Laptop 13 y Surface Laptop for Business, presentados recientemente, se lanzaron con solo 8 GB de RAM.

Al mismo tiempo, Microsoft también está tomando medidas para reducir el consumo de recursos del sistema operativo. La empresa ya había anunciado una optimización profunda de Windows 11 para reducir sus necesidades de RAM. Esto es especialmente importante para los propietarios de dispositivos con 8 GB de RAM.