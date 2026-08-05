El líder del «Dinamo», Anvarjon Hojimirzayev, fue elegido mejor futbolista del mes de julio en la Superliga de Uzbekistán. El delantero de Samarcanda marcó cinco goles en tres partidos disputados durante el mes y superó una dura competencia.

Su actuación no se reduce a una simple racha goleadora: en julio, Hojimirzayev registró una media de 1,67 goles por partido. Esta eficacia le permitió superar a varios de los principales jugadores de la Superliga.

Cinco goles en tres partidos

En julio, Hojimirzayev disputó tres partidos de la Superliga con el «Dinamo» y marcó cinco goles.

Este resultado demuestra que el delantero no solo aprovechó sus ocasiones, sino que también fue una figura decisiva en el ataque del equipo de Samarcanda. Cinco goles en tres partidos es una cifra extraordinaria incluso para los mejores delanteros del campeonato.

El juego de Hojimirzayev no se limita al remate final dentro del área. Su capacidad para conectar el ataque, conservar el balón y llegar al área desde segunda línea también influye en el juego del «Dinamo».

Ganó en una competencia exigente

Hojimirzayev compitió con otros cuatro candidatos por el premio al mejor jugador de julio:

Bashar Resan — «Paxtakor»;

Bobur Abduxoliqov — «Nasaf»;

Asadbek Sobirjonov — OKMK;

Anvarjon G‘ofurov — «Neftchi».

La presencia entre los candidatos de líderes de clubes que luchan por el título demuestra el alto nivel de la competencia. Sin embargo, los cinco goles de Hojimirzayev en tres partidos se convirtieron en el argumento decisivo de la votación.

La Professional Football League elige cada mes, mediante el voto de los expertos, al mejor jugador y al mejor entrenador de la Superliga, además del gol más bonito.

No tiene 32, sino 31 años

Según los datos oficiales, Hojimirzayev nació el 20 de octubre de 1994. Por tanto, actualmente tiene 31 años y cumplirá 32 en octubre de 2026.

Que el futbolista mantenga una productividad tan alta a esta edad hace que su logro sea aún más significativo. Hojimirzayev amenaza a las defensas rivales no solo con velocidad y fuerza física, sino también gracias a su experiencia, su colocación y su capacidad para anticiparse a las jugadas.

En 2024 ya había sido una de las principales revelaciones de la Superliga. Tras marcar 10 goles aquella temporada, Hojimirzayev se convirtió en el máximo goleador uzbeko del campeonato.

El principal apoyo del ataque del «Dinamo»

El rendimiento de Hojimirzayev en julio también tiene una gran importancia para el «Dinamo». La eficacia ofensiva del equipo depende en gran medida de sus movimientos y de su capacidad para convertir en goles las ocasiones creadas.

Este futbolista experimentado lleva varias temporadas ejerciendo como líder del equipo de Samarcanda. Su importancia no se mide únicamente por sus goles: Hojimirzayev también destaca por guiar a los jóvenes y asumir la responsabilidad en los momentos decisivos.

Sus cinco goles en julio fueron la expresión más clara de esa influencia.

La tarea principal: mantener el ritmo

El premio al mejor jugador del mes no garantiza un resultado al final de la temporada. Sin embargo, muestra claramente el gran momento de forma que atraviesa Hojimirzayev.

Ahora el delantero tiene dos objetivos: mantener su racha goleadora y ayudar al «Dinamo» a subir puestos en la clasificación.

El futbolista que marcó cinco goles en tres partidos fue elegido mejor jugador de julio. En los próximos meses, los defensas rivales tendrán que preparar un plan especial para detener a Hojimirzayev. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!