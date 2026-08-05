Hark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegador

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Hark presenta Handoff, un agente que ejecuta tareas en el navegador

Tras captar 700 millones de dólares en mayo, la startup Hark anunció hoy Handoff, un agente capaz de automatizar diversas tareas en Internet. Según ixbt.com, esta nueva tecnología puede gestionar páginas web de forma eficiente y ejecutar de manera autónoma las órdenes de los usuarios, lo que previsiblemente intensificará la competencia en el mercado de la inteligencia artificial. TechCrunch.com informa .

Los representantes de Hark aseguran que el agente Handoff puede desenvolverse sin problemas en recursos web complejos como Target, Walmart, OpenTable y LinkedIn, incluso cuando no cuentan con interfaces API oficiales. El software analiza la estructura de los sitios web y la información visual para determinar por sí mismo cuándo pulsar un botón o dónde introducir datos.

Funciones y principio de funcionamiento

La idea principal de esta solución es similar a la de muchos agentes de navegador ya existentes. El usuario da una orden sencilla y el sistema se encarga del resto del proceso. En concreto:

  • Pedir comida o café
  • Reservar billetes de viaje
  • Solicitar la devolución de productos
  • Comprar artículos esenciales para el día a día
  • Reservar una mesa en un restaurante
  • Recopilar información de diversas fuentes
En un vídeo publicado por el director ejecutivo de la empresa, Brett Adcock, el asistente realiza una tarea para confeccionar un ramo de flores especiales según la petición de un usuario. Incluso se tienen en cuenta condiciones imprecisas que dependen del criterio del florista. Sin embargo, el vídeo solo muestra una parte del proceso, por lo que no permite evaluar completamente su eficacia.

Enfoque técnico y competencia

Hark ha informado de que utiliza un modelo sometido a postentrenamiento en la versión actual y que planea pasar a una fase completa de preentrenamiento antes de que termine el año. Este enfoque permite mejorar con mayor rapidez el pipeline de datos, la infraestructura y los métodos. Según la empresa, a diferencia de los modelos de lenguaje grandes tradicionales (LLM), que predicen el token siguiente, su modelo puede anticipar acciones posteriores, como los movimientos del ratón o del teclado.

Gigantes como Google, OpenAI y Anthropic, además de startups financiadas por capital riesgo como Browser Use, Polar, Strawberry y Aside, trabajan activamente en agentes capaces de ejecutar tareas en ordenadores. Hark afirma que su agente Handoff funciona más rápido que los de la competencia y cuesta menos que otros modelos.

La startup ya ha abierto una lista de espera para su plataforma y planea ofrecerla al público general antes de que termine el verano.

HarkHandoffInteligencia ArtificialAgente De NavegadorTecnologías
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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