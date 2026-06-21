La selección de Inglaterra comenzó la Copa del Mundo 2026 con una victoria convincente. En el encuentro contra Croacia (4-2), las estrellas del equipo, Harry Kane y Jude Bellingham, anotaron goles. Este resultado muestra no solo la tabla de posiciones, sino también la formación de una nueva jerarquía dentro del equipo. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El defensa del Newcastle United, Dan Burn, comentó en rueda de prensa sobre la influencia del centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, en el equipo. Según él, a pesar de tener solo 22 años, Bellingham ya se ha convertido en un verdadero líder, al mismo nivel que el capitán Harry Kane. Burn bromeó sobre la edad de Bellingham, destacando que sus acciones en el campo sorprenden incluso a los futbolistas más experimentados.

"Ambos son líderes que juegan en la cima de sus carreras en los mejores clubes del mundo. No sé si Jude tiene 12 años o algo así, ¡pero ya está aquí! Tiene un largo camino por delante, pero ya se ha convertido en un jugador extremadamente importante para nosotros", cita Goal.com las palabras de Dan Burn.

Energía en el campo y nuevo estatus

El partido de Bellingham contra Croacia es valorado como el estándar del centrocampista moderno. Logró combinar la habilidad técnica con una alta intensidad. Según Dan Burn, una sola entrada agresiva o acción de Jude al inicio del juego energiza a todo el equipo y obliga a los demás jugadores a elevar su nivel.

En el sistema de Thomas Tuchel, Bellingham es visto no solo como un creador, sino también como una fuerza principal de presión física. Antes del Mundial, hubo diversas críticas sobre su rol en la selección. Sin embargo, la victoria en la primera jornada y el gol anotado pusieron fin a todas las dudas.

El propio Bellingham, al opinar sobre el partido, afirmó que afronta la presión externa con calma. "Ser futbolista implica aceptar las críticas. No me molesta que hablen mal de mí, porque a veces me lo merezco. Hoy fue agradable recordarles a todos quién soy", dijo la estrella del Real Madrid.

Se espera que el hecho de que Kane y Bellingham estén en un estado de forma excepcional sea decisivo para Inglaterra en las siguientes fases del torneo. El equipo sigue siendo uno de los principales candidatos al título gracias a su potencial ofensivo y su solidez en el centro del campo.