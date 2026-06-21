Michael Olise habla sobre su filosofía del fútbol hermoso y su supertemporada
El extremo del Bayern Munich y de la selección francesa, Michael Olise L'Équipe compartió en una entrevista su visión del fútbol y los aspectos que más valora en el campo. Para el jugador de 24 años, no solo importa el marcador, sino también la estética y el estilo de juego.
Armonía entre belleza y resultado
Olise destaca que el verdadero placer del juego depende directamente del estilo con el que el equipo logra el resultado. Intenta dar forma a su estilo de juego basándose en esta idea: elevar el fútbol a la categoría de arte.
« Me gusta que el fútbol sea hermoso », dijo Olise en su entrevista.
La temporada increíble de Michael Olise en el Bayern (2025/26)
La temporada pasada, Olise mostró no solo un juego hermoso, sino también una gran efectividad con el club muniqués. Sus estadísticas y logros en todas las competiciones fueron los siguientes:
Estadística / Trofeo
Resultado de la temporada
Número de partidos
57 partidos (todas las competiciones)
Goles marcados
25
Asistencias
28
Títulos colectivos
Campeón de la Bundesliga y Copa de Alemania
Gloria y reconocimiento
Mejor jugador de la liga alemana (MVP)
La selección de Francia y la situación en el Mundial 2026
Actualmente, Michael Olise centra toda su atención en el éxito de la selección francesa en la Copa del Mundo.
Inicio de la primera ronda: Los pupilos de Didier Deschamps derrotaron a la selección de Senegal en la 1ª jornada del Mundial 2026 3:1 comenzando el torneo con confianza.
Próximo encuentro: Los franceses se enfrentarán a la selección de Irak en el siguiente partido de la fase de grupos. Se espera que la filosofía de fútbol hermoso de Olise sea el arma principal de los franceses en estos encuentros.
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