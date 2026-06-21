Michael Olise habla sobre su filosofía del fútbol hermoso y su supertemporada

El extremo del Bayern Munich y de la selección francesa, Michael Olise L'Équipe compartió en una entrevista su visión del fútbol y los aspectos que más valora en el campo. Para el jugador de 24 años, no solo importa el marcador, sino también la estética y el estilo de juego.

Armonía entre belleza y resultado

Olise destaca que el verdadero placer del juego depende directamente del estilo con el que el equipo logra el resultado. Intenta dar forma a su estilo de juego basándose en esta idea: elevar el fútbol a la categoría de arte.

« Me gusta que el fútbol sea hermoso », dijo Olise en su entrevista.

La temporada increíble de Michael Olise en el Bayern (2025/26)

La temporada pasada, Olise mostró no solo un juego hermoso, sino también una gran efectividad con el club muniqués. Sus estadísticas y logros en todas las competiciones fueron los siguientes:

Estadística / Trofeo Resultado de la temporada Número de partidos 57 partidos (todas las competiciones) Goles marcados 25 Asistencias 28 Títulos colectivos Campeón de la Bundesliga y Copa de Alemania Gloria y reconocimiento Mejor jugador de la liga alemana (MVP)

La selección de Francia y la situación en el Mundial 2026

Actualmente, Michael Olise centra toda su atención en el éxito de la selección francesa en la Copa del Mundo.