Reservas de agua dulce en el mundo: ¿qué país lidera este ranking?

Hay muchos países con grandes reservas de agua dulce, pero el panorama cambia radicalmente al dividirlas entre la población. En un análisis de Visual Capitalist basado en datos del Banco Mundial y Our World in Data, Islandia quedó como líder absoluto en recursos renovables de agua dulce por habitante.

Según los últimos datos disponibles, en Islandia corresponden casi 445.000 metros cúbicos de agua al año por habitante. Esta cifra es 1,5 veces superior a la de Guyana, que ocupa el segundo lugar.

¿Por qué Islandia aventaja tanto a los demás países?

El indicador considerado en el ranking expresa la relación entre los caudales de los ríos formados por las precipitaciones y las aguas subterráneas renovables del territorio, por un lado, y la población del país, por otro.

En Islandia, este indicador alcanza los 445.023 metros cúbicos por persona al año. En unidades de medida estadounidenses, equivale a casi 15,7 millones de pies cúbicos.

Tres factores principales explican este resultado tan elevado:

la abundancia de glaciares y ríos caudalosos;

unas precipitaciones relativamente abundantes durante todo el año;

una población muy reducida.

Es decir, la ventaja de Islandia se explica no solo por la cantidad de agua, sino también por el reducido número de habitantes que comparten este recurso.

Guyana y Surinam también ocupan puestos destacados

Guyana ocupa el segundo lugar, con más de 293.000 metros cúbicos de agua por persona al año. En Surinam, el indicador ronda los 159.000 metros cúbicos.

Ambos países están situados en una región húmeda cercana al ecuador. Las abundantes precipitaciones, los grandes ríos y una población relativamente pequeña los han situado en la parte alta del ranking.

Con base en los datos de 2022, los diez primeros puestos son los siguientes:

Puesto País Por persona, metros cúbicos/año 1 Islandia 445.023 2 Guyana 293.317 3 Surinam 158.867 4 Bután 99.880 5 Papúa Nueva Guinea 78.510 6 Canadá 73.170 7 Noruega 70.000 8 Gabón 67.470 9 Nueva Zelanda 64.350 10 Islas Salomón 57.230

Tener grandes reservas no garantiza el primer puesto

Brasil, Rusia y Canadá se encuentran entre los países más ricos del mundo en recursos hídricos renovables totales. Sin embargo, al calcularlos por habitante, el tamaño del país o el volumen total de sus ríos no son suficientes.

Por ejemplo, en Rusia corresponden casi 29.900 metros cúbicos de agua por persona al año. Aunque es una cifra muy elevada, es aproximadamente 15 veces menor que la de Islandia.

Además, la disponibilidad de agua no significa que este recurso se encuentre en un lugar accesible para la población y la agricultura. Muchas grandes fuentes de agua de Canadá y Rusia están lejos de los principales centros de población.

Por eso, aunque un país tenga mucha agua a escala nacional, algunas ciudades o zonas agrícolas pueden sufrir escasez.

En Uzbekistán, ¿cuánta agua corresponde a cada habitante?

Según el mismo indicador del Banco Mundial, en Uzbekistán corresponden aproximadamente 468 metros cúbicos de agua dulce renovable interna por habitante y año.

Es casi 950 veces menos que la cifra de Islandia. Entre los países vecinos, en Kazajistán, el indicador es de 3.212, en Kirguistán, de 7.015, mientras que en Tayikistán alcanza los 6.232 metros cúbicos.

Según el enfoque de la FAO, si los recursos hídricos internos renovables son inferiores a 1.000 metros cúbicos por persona al año, la disponibilidad de agua puede convertirse en una limitación grave para el desarrollo socioeconómico. El intervalo de 500 a 1.000 metros cúbicos es uno de los umbrales utilizados para evaluar la escasez crónica de agua.

Sin embargo, el suministro de agua de Uzbekistán no depende únicamente de los recursos que se forman dentro del país. El agua procedente de ríos transfronterizos como el Amu Daria y el Sir Daria también desempeña un papel decisivo en la economía y la agricultura. Por ello, la cifra de 468 metros cúbicos no representa todo el volumen de agua utilizado en la práctica, sino únicamente los recursos internos renovables.

¿Qué no muestra este ranking?

Un puesto alto no significa que toda la población tenga acceso a agua potable limpia ni que la infraestructura hídrica funcione perfectamente.

El indicador no tiene en cuenta:

la calidad del agua;

la posibilidad de llevarla hasta la población;

las sequías estacionales;

las diferencias entre regiones;

el estado de los embalses y las tuberías;

la eficiencia del uso del agua en la agricultura.

Our World in Data también señala que las estimaciones por país se basan en datos de distintos años y fuentes, y que no reflejan por completo las diferencias estacionales y regionales. Por eso, el ranking debe entenderse no como una evaluación definitiva de la seguridad hídrica, sino como la relación entre los recursos naturales y la población.

Los 445.000 metros cúbicos de Islandia muestran una rara combinación de naturaleza y demografía. Pero, en materia de agua, la verdadera riqueza no es la reserva en sí, sino la capacidad de gestionarla correctamente para las personas, la economía y las futuras generaciones. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales!