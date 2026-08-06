Cristiano Ronaldo muestra su garaje de superdeportivos valorado en millones

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Cristiano Ronaldo muestra su garaje de superdeportivos valorado en millones

El capitán del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, mostró en sus redes sociales su colección de automóviles personales, valorada en varios millones de euros. Goal.com informa de que

el ganador de cinco Balones de Oro posee una colección de coches deportivos extremadamente raros y costosos. Según los informes, su colección incluye cuatro Ferrari, un Lamborghini Aventador, un Porsche 911, dos Bugatti y un McLaren Senna.

Una colección única y su valor

En total, Cristiano Ronaldo tendría unos 13 coches deportivos. El valor total de este exclusivo garaje ronda los 11 millones de euros. La colección es fruto de los enormes ingresos acumulados por el futbolista durante sus etapas en grandes clubes como el Manchester United, el Real Madrid y la Juventus, así como durante sus dos décadas de actividad en Arabia Saudí.

La publicación de esta foto coincidió con las vacaciones del futbolista. Tras finalizar la participación de Portugal en el Mundial de 2026, el experimentado delantero descansó con su familia en Mallorca. Mientras tanto, su club, el Al-Nassr, realizaba su concentración de pretemporada en Lisboa.

Preparación antes de la nueva temporada

Ronaldo apareció a pie de campo durante el amistoso del Al-Nassr contra el Almería y saludó a sus compañeros. Sin embargo, el cuerpo técnico le había diseñado un plan adicional de recuperación física, por lo que se incorporó más tarde a los entrenamientos completos.

La concentración del Al-Nassr en Lisboa terminó en agosto y el equipo regresó a Riad. Antes del inicio de la nueva temporada de la Saudi Pro League, Ronaldo se incorporó a los entrenamientos completos con el equipo. Recordemos que la temporada pasada el Al-Nassr ganó el campeonato y puso fin a la sequía de títulos de club de Ronaldo, vigente desde que conquistó la Serie A con la Juventus en 2020.

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