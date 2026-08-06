Construirán un gran centro de datos en el lugar de una histórica cervecería de Londres

El Gobierno británico ha aprobado el proyecto para construir un moderno centro de datos con una capacidad de 5,2 MW en el recinto de la histórica cervecería Truman Brewery, en Londres. La decisión se considera un paso importante para desarrollar la infraestructura digital de la capital, pero ha provocado un intenso debate entre los residentes y los urbanistas. Así lo informa Ixbt.com que señala.

Según Ixbt.com, el proyecto de remodelación había sido rechazado anteriormente por el consejo local del distrito de Tower Hamlets. Sin embargo, tras el recurso presentado por el propietario del terreno, el asunto pasó a ser analizado por las autoridades centrales y finalmente se resolvió favorablemente con la intervención del Gobierno.

Detalles del proyecto y controversias

La ministra británica de Vivienda, Angela Rayner, autorizó la ejecución del proyecto. El documento contempla la demolición de los antiguos edificios existentes y la construcción de un nuevo centro de datos con una superficie total de 5266 metros cuadrados. Las autoridades alegaron que las instalaciones actuales se encuentran en mal estado y que generan problemas relacionados con el orden público y la seguridad.

A pesar de ello, la decisión provocó una fuerte oposición entre los residentes. Una petición contra la construcción del nuevo centro de datos reunió más de 3600 firmas. Los críticos del proyecto temen que empeore la situación medioambiental y sostienen que sería más conveniente destinar el terreno a la construcción de viviendas.

El futuro del sitio histórico y la infraestructura digital

Un plan alternativo elaborado por encargo del consejo local contemplaba construir en el terreno 350 viviendas, incluidas 44 viviendas sociales. Sin embargo, representantes del Gobierno central declararon que no se habían presentado fundamentos suficientes para demostrar la viabilidad de esta opción. Con un coste total estimado de 500 millones de libras esterlinas, estas obras de remodelación cambiarán radicalmente la imagen del barrio.

Cabe recordar que Truman Brewery, fundada en el siglo XVII y convertida a finales del siglo XIX en una de las mayores cervecerías del mundo, dejó de operar en 1989. En 1995, el complejo fue adquirido por el empresario Eli Zaluf. Actualmente, en este lugar ya funcionan con éxito tres centros de datos del operador Digital Realty, establecidos después de que la empresa comprara Interxion en 2019.