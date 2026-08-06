Construirán un gran centro de datos en el lugar de una histórica cervecería de Londres

·39·Tecnología
Construirán un gran centro de datos en el lugar de una histórica cervecería de Londres

El Gobierno británico ha aprobado el proyecto para construir un moderno centro de datos con una capacidad de 5,2 MW en el recinto de la histórica cervecería Truman Brewery, en Londres. La decisión se considera un paso importante para desarrollar la infraestructura digital de la capital, pero ha provocado un intenso debate entre los residentes y los urbanistas. Así lo informa Ixbt.com que señala.

Según Ixbt.com, el proyecto de remodelación había sido rechazado anteriormente por el consejo local del distrito de Tower Hamlets. Sin embargo, tras el recurso presentado por el propietario del terreno, el asunto pasó a ser analizado por las autoridades centrales y finalmente se resolvió favorablemente con la intervención del Gobierno.

Detalles del proyecto y controversias

La ministra británica de Vivienda, Angela Rayner, autorizó la ejecución del proyecto. El documento contempla la demolición de los antiguos edificios existentes y la construcción de un nuevo centro de datos con una superficie total de 5266 metros cuadrados. Las autoridades alegaron que las instalaciones actuales se encuentran en mal estado y que generan problemas relacionados con el orden público y la seguridad.

A pesar de ello, la decisión provocó una fuerte oposición entre los residentes. Una petición contra la construcción del nuevo centro de datos reunió más de 3600 firmas. Los críticos del proyecto temen que empeore la situación medioambiental y sostienen que sería más conveniente destinar el terreno a la construcción de viviendas.

El futuro del sitio histórico y la infraestructura digital

Un plan alternativo elaborado por encargo del consejo local contemplaba construir en el terreno 350 viviendas, incluidas 44 viviendas sociales. Sin embargo, representantes del Gobierno central declararon que no se habían presentado fundamentos suficientes para demostrar la viabilidad de esta opción. Con un coste total estimado de 500 millones de libras esterlinas, estas obras de remodelación cambiarán radicalmente la imagen del barrio.

Cabe recordar que Truman Brewery, fundada en el siglo XVII y convertida a finales del siglo XIX en una de las mayores cervecerías del mundo, dejó de operar en 1989. En 1995, el complejo fue adquirido por el empresario Eli Zaluf. Actualmente, en este lugar ya funcionan con éxito tres centros de datos del operador Digital Realty, establecidos después de que la empresa comprara Interxion en 2019.

Centro De DatosLondresTruman BreweryTecnologíaReino Unido
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

OpenAI pagará 3,2 millones de dólares por una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU.OpenAI pagará 3,2 millones de dólares por una demanda del Departamento de Justicia de EE. UU.Hoy, 11:28SpaceX multiplicará por más de cinco su capacidad de cómputoSpaceX multiplicará por más de cinco su capacidad de cómputoHoy, 10:50Construirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de TexasConstruirán un centro de datos de 245 MW en el emplazamiento de un complejo ferial de TexasHoy, 08:50Texas suspende temporalmente la conexión de nuevos centros de datos a la redTexas suspende temporalmente la conexión de nuevos centros de datos a la redHoy, 05:25Por qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversoresPor qué los inversores de Venesur trabajan con creadores-inversoresHoy, 03:26El fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de InstagramEl fondo de capital riesgo Lightspeed contrata a una nueva empleada a través de InstagramHoy, 03:24
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
La NASA fotografía un fenómeno inusual en el mar Negro desde el espacio
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
El clima mundial en peligro: la probabilidad de un «Super El Niño» alcanza el 81 %
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
La formación de una nueva capa de corteza oceánica observada en directo por primera vez
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
Científicos detectan por primera vez una atmósfera en un exoplaneta similar a la Tierra
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
El Apple iPhone 18 Pro aparece por primera vez en video: Revolución en cámara y diseño
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Toyota anuncia garantía de por vida para coches eléctricos: las baterías se reemplazarán gratis
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Un cliente en EE. UU. compra una potente PC gamer a un precio récord en una tienda
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil
Revolución energética: llegan al mercado nuevas baterías de sodio-ion con 25 años de vida útil