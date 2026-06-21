Mundial 2026: ¡El portero de Curazao, con 15 paradas, pide una estatua!

Eloy Room, portero de la selección nacional de Curazao, compartió sus emociones tras el encuentro contra Ecuador en la 2ª jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo. En este partido, Curazao empató 0-0 frente a un rival favorito, logrando su primer punto en la historia de los mundiales.

A un paso del récord de Tim Howard y héroe del encuentro

El experimentado guardameta de 37 años, Eloy Room, se convirtió en el verdadero héroe del partido contra Ecuador. Detuvo 15 remates a puerta manteniendo su portería a cero y siendo nombrado, con razón, el mejor jugador del partido.

Tras el encuentro, recordó el famoso récord del legendario portero estadounidense Tim Howard en el Mundial 2014 :

«Estoy un poco triste por no haber superado el récord de Tim Howard. Él hizo 16 paradas en el partido contra Bélgica. Vi aquel encuentro. A pesar de ello, estoy muy orgulloso de nuestro resultado de hoy».

«Deberían ponerme una estatua en Curazao»

Destacando que había tenido uno de los partidos más perfectos de su carrera, el portero agradeció a sus compañeros y se dirigió a su país con humor :

«Como portero, ha sido un partido casi perfecto. No es solo mi trabajo, sino el de todo el equipo. Yo hago las paradas, pero luchamos como un solo hombre en el campo. En fin, creo que ahora deberían ponerme una estatua en Curazao», dijo el guardameta riendo.

Una tercera jornada decisiva por delante

Este empate valió oro para Curazao, que logró un resultado histórico. En la última y decisiva jornada de la fase de grupos, aguardan los siguientes encuentros :