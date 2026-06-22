Fabio Cannavaro: A este nivel, cada error sale caro

El seleccionador de la selección nacional de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, compartió sus impresiones tras el encuentro contra Colombia en la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Los «Lobos Blancos» cayeron 1-3 ante Colombia en su debut histórico en el Mundial. A pesar de ello, Cannavaro destacó que quedó satisfecho con ciertos aspectos del equipo, especialmente con la valentía y la actividad en la segunda parte.

El técnico italiano señaló que hay una gran diferencia entre participar en un Mundial como jugador y como entrenador. El jugador puede entrar al campo y disfrutar más del ambiente y del juego. El entrenador, en cambio, debe controlar la preparación, la táctica, el estado de los jugadores y muchos otros asuntos simultáneamente durante el partido.

«Como entrenador, se requiere prestar atención a muchísimas cosas, controlar muchos aspectos y prepararse con antelación. Por supuesto, hay emoción y felicidad, pero al final toda tu atención se centra en el equipo. Por eso, a veces ni siquiera notas lo que pasa a tu alrededor», dijo Cannavaro.

Señaló que lo más difícil para un entrenador es estar fuera del campo y no poder intervenir plenamente en el juego. El deseo de ayudar a los jugadores y controlar cada proceso es fuerte, pero el entrenador solo puede influir en la situación mediante algunos cambios tácticos.

«Quieres ayudar a los jugadores, quieres controlarlo todo, pero no es posible hacerlo plenamente. Solo puedes introducir algunos cambios. Por eso, el entrenador siente más sufrimiento, ansiedad y presión en el banquillo», añadió.

Cannavaro también fue sincero sobre la principal lección aprendida del partido contra Colombia. En su opinión, al nivel de un Mundial, incluso un pequeño error puede afectar seriamente el resultado.

El seleccionador destacó que la selección de Uzbekistán mostró un fútbol colectivo, ordenado y agresivo durante el encuentro. Sin embargo, algunas distracciones en ciertos episodios fueron castigadas inmediatamente por un rival experimentado.

«Hicimos un gran partido. Actuamos en equipo, fuimos agresivos y disciplinados. Pero a este nivel, si pierdes la concentración un instante o dejas sin marca a un jugador rival, inevitablemente serás castigado», afirmó el especialista.

Según Cannavaro, la jugada del primer gol de Colombia había sido estudiada durante mucho tiempo en los entrenamientos y se había diseñado un plan para evitarla. A pesar de ello, se produjo un error en el momento decisivo. El segundo gol llegó tras una jugada de saque de banda.

«Les dije a los jugadores que no debían jugar a través de la zona central, porque perder el balón allí es muy peligroso. A este nivel, debemos reducir el número de errores al mínimo posible», dijo Cannavaro.

Al mismo tiempo, el técnico italiano reconoció que el equipo mostró el fútbol que él deseaba en la segunda parte. Tras el descanso, Uzbekistán intentó controlar más el balón, avanzar y crear situaciones peligrosas frente a la portería rival.

«Siempre les digo a los jugadores: cuando tenemos el balón, debemos mostrar nuestro estilo. No hay que tener miedo al fútbol, confiar en nosotros mismos y disfrutar del juego. En la segunda parte, el equipo mostró precisamente esas cualidades», dijo el seleccionador.

Los jugadores uzbekos intentaron tomar la iniciativa en la segunda parte, anotando un gol y teniendo varias oportunidades claras. Sin embargo, el tercer gol encajado al final del encuentro complicó aún más la situación del equipo.

A pesar de ello, la derrota en su debut histórico fue una experiencia importante para Uzbekistán. Los pupilos de Cannavaro sintieron en la práctica que cada episodio, cada decisión y cada segundo de atención son decisivos a este nivel.

Ahora, los «Lobos Blancos» analizarán las deficiencias cometidas contra Colombia para intentar actuar con más seguridad y sin errores en los próximos encuentros.