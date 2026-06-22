Mohamed Salah le da a Egipto su primera victoria en el Mundial

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Mohamed Salah le da a Egipto su primera victoria en el Mundial

La selección de Egipto logró su primera victoria en la historia de la Copa del Mundo al vencer 3-1 a Nueva Zelanda en el encuentro disputado en Vancouver. El delantero del Liverpool, Mohamed Salah, fue el principal artífice de este resultado histórico. No solo marcó un gol, sino que también asistió a sus compañeros para decidir el destino del partido. Así lo informa Goal.com en su noticia.

El encuentro comenzó con dificultades inesperadas para los egipcios. En el minuto 15, Finn Surman conectó de cabeza un saque de esquina para poner adelantada a Nueva Zelanda. Según Goal.com, los huecos en la defensa egipcia y un error en una jugada a balón parado pusieron a los "Faraones" en una situación incómoda.

El giro en la segunda parte

La selección de Egipto, que no logró encontrar su ritmo en la primera mitad, mostró un juego completamente diferente tras el descanso. En el minuto 58, Mostafa Ziko empató el marcador, devolviendo la confianza a su equipo. Poco después, Mohamed Salah entró en escena. Tras una brillante combinación con Ziko, anotó con su potente disparo tradicional de zurda para poner a Egipto por delante.

Cerca del final del partido, Mahmoud Trezeguet marcó el gol definitivo tras un pase de Salah. Esta victoria coloca a Egipto como líder del Grupo G con cuatro puntos. Cabe recordar que el equipo había empatado contra Bélgica en la primera jornada.

Después del partido, Mohamed Salah compartió sus reflexiones: "Es un gran logro para todos los jugadores. Una victoria fantástica y un ambiente increíble. Ahora el próximo partido es muy importante para nosotros". El capitán valoró positivamente las posibilidades de su equipo de pasar a la fase de eliminatorias.

Esta victoria representa un verdadero punto de inflexión para el fútbol egipcio. Después de muchos años de intentos, el equipo finalmente consiguió tres puntos en un Mundial. Miles de aficionados egipcios reunidos en el estadio de Vancouver fueron testigos de este momento histórico.

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