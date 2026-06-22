Sensación en el Mundial: Uzbekistán en helados

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Sensación en el Mundial: Uzbekistán en helados

En las regiones donde se celebra la Copa del Mundo, ya se han puesto a la venta helados con el nombre de Uzbekistán.

En el Mundial 2026, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, la selección nacional de Uzbekistán disputó su primer partido tras una espera de 34 años. En el encuentro inaugural, nuestro equipo se enfrentó a Colombia y cayó con un marcador de 3-1.

A pesar de ello, tras el partido, la atención no se centró solo en el resultado, sino también en el interés generado hacia Uzbekistán.

Especialmente, las imágenes cargadas de emoción del pequeño aficionado Isfandiyor en las gradas se volvieron virales en las redes sociales, aumentando aún más la visibilidad de nuestra selección.

Además, circulan videos que muestran la aparición de diversos productos con la bandera y los símbolos de la selección de Uzbekistán en los países anfitriones del Mundial. El hecho de que haya helados entre ellos ha despertado un gran interés entre los seguidores.

Esta situación demuestra que el nombre de Uzbekistán es cada vez más mencionado en el ámbito internacional.

UzbekistánEE. UU.MéxicoCanadáColombia
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