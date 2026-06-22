Bukayo Saka y el Mundial 2026: John Barnes revela el principal problema de la estrella del Arsenal

La leyenda de la selección inglesa, John Barnes, compartió su opinión sobre el mayor obstáculo que el extremo del Arsenal, Bukayo Saka, podría enfrentar de cara al Mundial 2026. En una entrevista con Goal.com, Barnes destacó que no será la productividad del jugador, sino su estado físico, el factor determinante. Así lo informa .

La temporada pasada, Bukayo Saka alcanzó uno de los mayores éxitos de su carrera al ganar la Premier League con el Arsenal, rompiendo una sequía de 22 años. También participó en la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain. Sin embargo, el jugador, pieza clave del equipo de Mikel Arteta, ha lidiado con lesiones recientemente.

Según Barnes, el problema crónico en el tendón de Aquiles de Saka pone en serio riesgo su lugar en la selección. Específicamente, en el partido de Inglaterra contra Croacia, permaneció en el banquillo y su lugar fue ocupado por Noni Madueke del Chelsea. Esta situación plantea dudas sobre si el jugador podrá rendir al máximo durante el torneo.

La preparación física: el factor principal

«No se trata de su forma, sino de su estado físico. Saka estuvo increíble con el Arsenal, pero ahora Madueke parece estar más preparado. Thomas Tuchel sabe muy bien qué tan listo está el jugador y cómo puede influir en el juego. Nadie duda de la habilidad de Saka, pero su presencia en el once titular depende únicamente de su salud», afirma John Barnes.

La temporada pasada, debido a las lesiones, Saka logró marcar 11 goles en todas las competiciones, de los cuales solo 7 fueron en la Premier League. Aunque muchos expertos esperan más goles del jugador de 24 años, Barnes señaló que estas cifras son secundarias frente al éxito colectivo.

Para Barnes, si Inglaterra se corona campeona del mundo y Saka no marca ningún gol, eso no tendrá importancia. Lo más importante es el juego en equipo y formar parte de un colectivo capaz de ganar. El experto destaca que Thomas Tuchel se enfoca en el resultado general y no en las cifras individuales.

Estadísticas individuales y equilibrio colectivo

Barnes hizo una comparación interesante sobre las estadísticas individuales: «Si Saka o Marcus Rashford empiezan a marcar más goles, significa que Harry Kane marcará menos. Para el entrenador, no importa quién marque, sino que el equipo gane». Este enfoque confirma que en el fútbol moderno, el beneficio colectivo prevalece sobre las ambiciones personales de las estrellas.

Actualmente, Bukayo Saka se prepara para el próximo encuentro contra la selección de Ghana. A pesar de que su participación en los entrenamientos ha sido limitada, los aficionados y el cuerpo técnico esperan el pronto regreso de la joven estrella. El camino hacia el Mundial 2026 promete ser un desafío particular para Inglaterra.