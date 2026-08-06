Bombazo en el mercado: Rodri fichará por el Barcelona y el Real Madrid se retira

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Bombazo en el mercado: Rodri fichará por el Barcelona y el Real Madrid se retira

Podría producirse el traspaso más sonado del año en el fútbol europeo. El hábil centrocampista español del Manchester City, Rodri, ha llegado a un acuerdo total sobre los términos de su contrato personal con el Barcelona.

Marca , según la información aportada por el influyente periodista Matteo Moretto, el centrocampista de 30 años está cansado de la pasividad del Real Madrid en las negociaciones y de sus retrasos para dar el siguiente paso.

El Barcelona listo para el fichaje: Se enviará una oferta oficial al City

Los catalanes han hecho saber al jugador que están preparados para iniciar negociaciones directas de traspaso con Manchester City. En las próximas horas, el vigente campeón de La Liga se pondrá en contacto oficial con la directiva del club inglés.

Según la información del influyente periodista francés Fabrice Hawkins:

Los Citizens podrían aceptar una oferta de alrededor de 60-70 millones de euros para dejar marcharse a su líder. Dicha cantidad entra dentro de los márgenes financieros del club catalán.

¿Por qué precisamente el Barcelona?

Las fuentes afirman que el propio Rodri prefiere fichar por el Barcelona antes que por el Real Madrid. Tanto los directivos del Manchester City como los del club blanco ya han sido notificados al respecto.

El experimentado centrocampista español confía plenamente en que podrá desplegar el 100% de su potencial en el estilo de juego táctico de los catalanes, basado en la posesión del balón.

Ahora, la directiva azulgrana deberá cerrar con éxito este gran fichaje ajustándolo a las normas del Juego Limpio Financiero (FFP).

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Shuhrat Razzakov
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