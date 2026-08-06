Remontada en Taskent: el Paxtakor dejó escapar una ventaja de 2-0 ante el Buxoro

El partido central de la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán ofreció drama y giros inesperados. En Taskent, el Paxtakor, segundo en la clasificación, recibió al Buxoro, tercero, y dejó escapar una ventaja de dos goles en casa.

El equipo de Kamoliddin Tojiyev perdió puntos por segunda jornada consecutiva y desaprovechó la oportunidad de superar al líder Neftchi.

El sólido inicio del Paxtakor y su dominio en la primera parte

Desde los primeros minutos en el estadio Paxtakor, los locales se mostraron activos. Como resultado, en el minuto 16, Dilshod Saitov abrió el marcador.

Poco después, en el minuto 28, el delantero de los «Leones», Stefan Chinedu amplió la ventaja y parecía haber asegurado prácticamente la victoria de su equipo — 2-0.

La remontada del Buxoro y el golazo de Rodich

Tras cambiar a varios jugadores y modificar su planteamiento táctico, el Buxoro mostró un gran carácter en la segunda parte:

Una «trivela» espectacular: En el minuto 75, el jugador del Buxoro Vladimir Rodich marcó con un fantástico disparo de exterior, una «trivela», y recortó distancias.

Drama en el minuto 83: Cuando quedaba poco para el final del partido, el portero del Paxtakor Sanjar Quvvatovmarcó un inesperado gol en propia puerta y restableció el equilibrio — 2-2.

El resultado y la situación en la clasificación

Después de este empate, el Paxtakor 35 puntos se mantuvo segundo y no pudo superar al líder Neftchi, que suma 36 puntos. Gracias al punto conseguido con carácter, el Buxoro 27 puntos consolidó su tercera posición.

Superliga, 16.ª jornada

Paxtakor — Buxoro 2-2

6 de agosto, Taskent, estadio Paxtakor

Goles: Dilshod Saitov (16), Stefan Chinedu (28) — Vladimir Rodich (75), Sanjar Quvvatov (83, p.p.).

Paxtakor: Sanjar Quvvatov, Zaid Tahsin, Muhammadqodir Hamraliyev, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Doston Hamdamov (Ayman Husayn, 86), Bashar Resan (Flamarion, 86), Abdurauf Bo‘riyev, Sardor Sobirxo‘jayev, Sherzod Nasrullayev, Stefan Chinedu (Hojimat Erkinov, 69).

Buxoro: Umid Hamroyev, Ravshan Xayrullayev, Xurshid Muxtorov, Shahzod Ubaydullayev (Anvar Jo‘rayev, 69), Temur Mamasiddiqov (Asilbek Qayyumov, 74), Javohir Ro‘ziyev (Asad Jo‘raboyev, 46 (Nika Kacharava, 56)), Sherzod Esanov, Muhammad Yo‘ldoshev (Shahboz Jo‘rabekov, 46), Boyan Mladovich, Kirill Todorov, Vladimir Rodich.

Amonestaciones: Ravshan Xayrullayev (42), Nika Kacharava (64), Kirill Todorov (66).

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